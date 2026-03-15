Et si Fred VanVleet revenait cette saison ?

Victime d'une déchirure des ligaments croisés du genou en septembre, le meneur Fred VanVleet n'a pas écarté l'idée d'un retour cette saison.

En septembre dernier, le meneur des Houston Rockets Fred VanVleet a été victime d'une déchirure des ligaments croisés du genou. Logiquement, le joueur de 32 ans a été rapidement considéré forfait pour l'intégralité de la saison 2025-2026.

Mais au fil des mois, la possibilité de son retour lors de cet exercice n'a pas été écartée. Avec les progrès de la science, les rééducations sont de plus en plus rapides en NBA. Le come-back express de Jayson Tatum l'a prouvé.

Et par rapport à ses récents progrès, VanVleet garde justement ses options ouvertes.

"Ça fait environ cinq mois, cinq mois et demi, presque six mois maintenant. Donc, je récupère petit à petit. Je reprends des forces. Je vais de mieux en mieux. Et je me déplace beaucoup mieux. Je fais de bons entraînements sur le terrain.

Beaucoup des prévisions avaient été faites avant l’opération, donc nous avons dû ajuster ce calendrier au fur et à mesure. Mais encore une fois, égoïstement, je vais toujours garder cette porte ouverte.

Je ne vais pas venir ici vous dire : ‘Oh, je ne reviendrai pas’, pour ensuite revenir en disant : ‘Oh, surprise !’ Je n'écarte pas cette possibilité, et je ne dis pas non plus que je reviendrai. Je suis simplement en rééducation, je travaille sur moi-même, et je garde cet objectif à l'esprit parce que j'ai fait de très bons progrès", a confié Fred VanVleet pour le podcast Unguarded.

Pour l'ex-joueur des Toronto Raptors, le temps presse tout de même. Pour avoir un véritable impact, Fred VanVleet va avoir besoin d'enchaîner les matches. L'idéal serait donc de monter en puissance sur la fin de la saison régulière pour être prêt en Playoffs.

Et il reste désormais 1 mois avant le début du premier tour...

Un retour de Fred VanVleet cette saison reste envisageable à Houston