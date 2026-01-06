La saison 2025-26 de Fred VanVleet n’est peut-être pas définitivement terminée. Touché au ligament croisé antérieur en septembre, le meneur des Houston Rockets était initialement prévu absent pour l’ensemble de l’exercice. Mais selon plusieurs sources concordantes ces derniers jours, la franchise texane n’écarterait plus totalement l’hypothèse d’un retour en cours de saison.

D’après l’insider NBA Marc Stein, VanVleet travaillerait activement sur sa rééducation, au point de laisser entrevoir la possibilité d’un comeback tardif, sans que rien ne soit garanti à ce stade. Houston resterait volontairement flou, refusant de s’engager sur un calendrier précis.

Udoka tempère, sans fermer la porte

Interrogé sur cette éventualité, l’entraîneur des Rockets Ime Udoka a confirmé les progrès du joueur, tout en insistant sur la prudence adoptée par le staff.

« Il progresse, il a franchi plusieurs étapes importantes. Mais de notre côté, on agit comme s’il ne devait pas revenir cette saison, en sachant que la possibilité existe vu où il en est. Si jamais c’est le cas, ce sera une bonne surprise », a expliqué le coach, évoquant une possibilité liée au calendrier médical, sans en faire un objectif.

Houston avance sans précipitation

En l’absence de VanVleet, les Rockets ont su rester compétitifs, affichant un bilan solide (21 victoires pour 11 défaites) et une place dans le haut de la Conférence Ouest. Cette dynamique permet à Houston de ne pas précipiter un éventuel retour, l’option privilégiée restant avant tout la santé du joueur sur le long terme.

À ce stade, la tendance est donc claire : un retour de Fred VanVleet cette saison reste possible, mais loin d’être acquis, Houston préférant avancer sans pression, quitte à être agréablement surpris plus tard.

