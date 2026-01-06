Kevin Durant ravi d’avoir flingué les Suns : « Ça fait du bien »

Kevin Durant n'a pas caché que son game winner contre les Suns avait un petit goût de revanche après son aventure ratée à Phoenix.

Kevin Durant était jusque-là resté assez "propre" dans ses déclarations au sujet des Phoenix Suns. Depuis son arrivée à Houston pendant l'intersaison, "KD" s'est concentré sur son nouvel employeur et pas sur sa déprimante aventure en Arizona, achevée par un trade. Le double MVP des Finales a quand même gardé une dent contre la franchise et ses dirigeants. La preuve : ses propos au sortir de la victoire des Rockets face à Phoenix cette nuit, grâce à un game winner de... Kevin Durant lui-même.

« Phoenix est un endroit que je ne voulais pas quitter. Je ne veux pas avoir l'air trop dramatique, mais bon... Pour la première fois de ma carrière, on m'a mis dehors. J'ai eu l'impression d'être le bouc émissaire des problèmes qu'il y a eu la saison dernière dans l'équipe. Donc oui, ça fait du bien de les battre et de marquer le panier de la gagne. Contre une ancienne équipe, particulièrement si elle t'a tradé, tu joues forcément avec une motivation supplémentaire ».

KEVIN DURANT HITS THE CLUTCH 3 TO WIN IT FOR HOUSTON 🚨 pic.twitter.com/1lC1qjT0Ok — NBA (@NBA) January 6, 2026

Les Suns avaient clairement envie de passer à autre chose et n'ont pas vraiment caché qu'ils souhaitaient faire partir Kevin Durant. Ils ont pressé le bouton en envoyant l'ancienne star d'OKC, des Warriors et des Nets à Houston, en échange de Dillon Brooks, Jalen Green et un paquet d'autres assets et d'équipes impliquées (7).

