Top-10 : Les Free Agents encore disponibles

Une fois la deadline passée, les équipes font leurs derniers ajustements sur le marché des buyouts. Des additions ultimes qui ne font que rarement la différence mais qui peuvent tout de même renforcer les principaux candidats au titre. Si Russell Westbrook (Los Angeles Clippers), Kevin Love (Miami Heat) ou Patrick Beverley (Chicago Bulls) ont déjà été signés, il reste quelques Free Agents à saisir.

10. John Wall

Qui va vraiment vouloir de John Wall ? Ses statistiques brutes, sans aucun recul, peuvent laisser penser qu’il lui reste un peu de jus. Il apportait encore 11 points et 5 passes par match avec les Los Angeles Clippers. Mais à 40% aux tirs, 30% à trois-points et plus de 2 ballons perdus par match en à peine 22 minutes. Les meilleures équipes de la ligue préfèrent miser sur des joueurs qui défendent dur, mettent des trois-points et font peu d’erreurs.

Wall est encore capable de faire la différence en dribbles et de pousser le tempo mais il est inutile sans le ballon entre les mains, trop irrégulier et sa sélection de tirs laisse à désirer. Aucun candidat ne se penchera sur le dossier. Même pour les bonnes équipes, celles qui espèrent jouer les playoffs, d’autres options paraissent plus intéressantes. Et il a montré lors de son passage aux Rockets qu’il ne se sentait pas vraiment prêt à assumer un rôle de mentor dans une organisation en reconstruction. Direction la Chine ?

9. David Nwaba

Un ailier défensif et athlétique. Il lui manque un tir pour vraiment se faire une place un peu plus durable en NBA.

8. RJ Hampton

Sa jeunesse peut pousser une franchise à le relancer. Star au lycée, gros prospect avant son départ en Australie et 24e choix de la draft 2020, RJ Hampton n’a que 22 ans. Il est trop juste dans la plupart des aspects du jeu pour performer en NBA mais il a encore le temps de progresser.

7. Carmelo Anthony

Kevin Durant lui a fait un petit appel du pied. Ce serait cool que Carmelo Anthony puisse tenter un dernier run pour une bague, façon Mitch Richmond aux Lakers en 2002 ou Tracy McGrady (en vain) aux Spurs en 2013. Par contre, il ne sera là que pour planter quelques trois-points.

6. Serge Ibaka

Le physique ne suit plus. Serge Ibaka n’a plus joué plus de 55 matches sur une saison depuis le sacre des Raptors en 2019. Son dos le gêne sans cesse et le Congolais sert essentiellement à poser des écrans, défendre (un peu) et prendre des rebonds. Il est expérimenté, c’est toujours ça de pris. Après tout, Udonis Haslem est toujours en NBA.

5. Wayne Ellington

Les spécialistes du tir à trois-points finissent toujours par retrouver une place dans la ligue à un moment ou un autre. 39% de réussite la saison dernière et 42% celle d’avant.

4. LaMarcus Aldridge

LaMarcus Aldridge s’est entraîné avec les Mavericks, l’équipe de sa ville natale, mais sans signer avec Dallas pour l’instant. Ses performances avec les Nets lors des deux dernières saisons laissent penser qu’il peut encore contribuer. Entre son jeu au poste bas, son adresse dans le midrange et sa taille, il y a de quoi faire. Les Mavs devraient vraiment y songer.

LaMarcus Aldridge bientôt en renfort aux Mavericks ?

3. Stanley Johnson

Le plus intéressant, c’est sa mentalité. Stanley Johnson est un guerrier. Il va se battre quel que soit son rôle ou sa mission sur le terrain. L’échantillon est très faible (40 tirs) mais l’ailier de 26 ans a mis 45% de ses trois-points cette saison. Sa défense et ses qualités athlétiques en font un élément susceptible de s’imposer comme un neuvième ou dixième homme dans une rotation.

2. DeMarcus Cousins

C’est dommage que personne ne laisse sa chance à DeMarcus Cousins. Que ce soit à Milwaukee ou à Denver, il a été très bon dans son rôle de back-up au poste cinq ! Avec des statistiques très flatteuses sur de petits temps de jeu (9 points et 5 rebonds en 14 minutes…). Oui, sa défense est problématique et ça peut pousser les équipes du top-5 à ne pas vouloir un joueur qui va coûter encore plus en défense que ce qu’il n’apporte réellement en attaque.

Mais quid des autres ? Comment Chicago peut préférer la carcasse d’Andre Drummond à Cousins ? Les équipes classées entre 6 et 10 de chaque Conférence pourraient au moins songer à lui donner un coup de téléphone.

1. Will Barton

Les Wizards l’ont libéré et il est de ce fait le meilleur joueur disponible. Ça montre l’état du marché, certes, mais Will Barton est tout de même un ailier de qualité. Un potentiel joker offensif en sortie de banc. Les Bucks feraient un beau coup en le signant par exemple.