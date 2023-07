Gabe Vincent, un cadeau tombé du ciel pour les Lakers

Les Los Angeles Lakers ont réalisé une excellente Free Agency. En plus de retenir Austin Reaves, Rui Hachimura et D'Angelo Russell, les Californiens ont recruté Taurean Prince, Cam Reddish, Jaxson Hayes et Gabe Vincent.

Une belle gestion de la part de Rob Pelinka, qui a réussi à renforcer l'effectif à la disposition de l'entraîneur Darvin Ham. Outre les prolongations, à un prix très correct, de Reaves et Hachimura - les deux priorités de l'été -, les Angelenos ont, sur le papier, réalisé un superbe coup avec Vincent.

Après des Playoffs très séduisants avec le Miami Heat, le meneur représentait un joueur convoité. Le récupérer semble donc une excellente pioche. Surtout avec un contrat intéressant à 33 millions de dollars sur 3 ans.

Gabe Vincent, la mentalité parfaite

Façonné par la fameuse "Heat culture" depuis 4 ans, le joueur de 27 ans débarque en Californie avec des responsabilités importantes. Amené à prendre la place de Dennis Schröder dans la rotation des Lakers, il a la capacité à gratter des minutes à Russell à son poste.

Pourquoi ? Car son profil risque de coller avec certaines lineups à Los Angeles. Avec son impact défensif, Vincent pourrait avoir un bel apport à certains moments chauds. Et même à longue distance, il incarne une menace intéressante.

Il suffit de regarder ses statistiques lors des derniers Playoffs : 12,7 points et 3,5 passes décisives en moyenne, à 40,2% aux tirs et 37,8% à trois points. Pour ne rien gâcher, sa mentalité paraît idéale pour le collectif des Lakers.

"Je pense que je peux avoir un apport sur plusieurs aspects. Je l’ai démontré à plusieurs reprises sous les couleurs de Miami ces dernières années. Il va falloir trouver le meilleur moyen d’avoir un impact dans cette équipe. Être moi-même, un défenseur, actif sur mes tirs et créer pour les autres. Mon rôle ? Peu importe les besoins, c’est la réponse facile. Je l’ai démontré lors de mon passage à Miami, je peux intégrer n’importe quel groupe avec 4 autres gars et avoir un impact. Cette équipe va se développer et les rôles seront définis petit à petit. Mais je n’ai qu’un seul objectif : apporter ma pierre à l’édifice", a-t-il assuré au micro de Spectrum SportsNet.

A la recherche d'un gestionnaire plus fiable que Russell, les Lakers ont misé sur un joueur qui n'aura aucun problème à s'inscrire dans un collectif.

Gabe Vincent aux Lakers : une réussite à tous les niveaux

Un choix très rapide

Originaire de Modesto en Californie, l'Américano-nigérian a donc rapidement décidé de revenir chez lui. Sur le plan financier, le Heat n'a pas voulu s'aligner sur une telle proposition. Il se dit que Pat Riley ne souhaitait pas monter à plus de 7 millions de dollars par an.

Les Lakers ont ainsi profité de cette situation. Et avec un salaire annuel à 11 millions de dollars, Vincent risque de devenir une belle prise. Avec lui, les risques sont forcément limités. Car les attentes autour de lui s'inscrivent surtout dans son apport collectif. Individuellement, d'autres joueurs - avant lui - doivent faire "des stats".

Et dans le pire des cas (qui semble peu probable), si cette expérience se transforme en fiasco, son contrat sera facile à bouger. En tout cas, de son côté, il n'a pas hésité avec un choix rapidement acté sur cette Free Agency.

"La situation a vite bougé. Quelques semaines après les Finales NBA, la Free Agency était déjà là. Dès le premier jour, mon destin était donc scellé. J’ai eu la nouvelle via un appel, j’étais extrêmement heureux. Jouer avec LeBron James et Anthony Davis ? J’y ai un peu pensé, mais pas trop. C’est la première chose que les gens disent quand tu dis que tu vas jouer aux Lakers. Je suis impatient, deux grands joueurs. LeBron est une légende de ce sport. Je veux désormais apporter ma touche", a insisté Gabe Vincent.

Sans aucun doute, il s'inscrit dans le projet créé par les Lakers depuis février. Au sein du groupe californien, il ne devrait avoir aucun mal à trouver sa place. Par ses qualités et son état d'esprit, Gabe Vincent a les atouts pour faire passer un cap à cette formation.

Et Los Angeles pourrait donc vite se frotter les mains d'une très belle affaire...

Free Agency NBA 2023 : le Live des rumeurs, trades et signatures