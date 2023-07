Free Agency NBA 2023 : le Live des rumeurs, trades et signatures

Pendant toute cette Free Agency NBA 2023, nous mettrons à jour quotidiennement ce Live. Vous y retrouverez tous les trades, signatures et rumeurs de cette offseason. Une intersaison qui s’annonce chargée et qui a déjà bien commencé avec les dossiers Bradley Beal, Chris Paul ou encore James Harden.

Les plus gros mouvements et les bruits de couloir les plus importants de cette NBA Free Agency contiendront un lien renvoyant vers la news complète.

Pour rappel, les équipes ne sont censées discuter avec les joueurs qu’à partir du 1er juillet à 00h. Et les accords ne sont que verbaux jusqu'à la fin du moratoire (6 juillet à 18h01), date à partir de laquelle ils pourront être signés.

Nous vous proposons également un point équipe par équipe, que nous mettrons à jour tout au long de la FA :

Jeudi 6 juillet - Free Agency NBA jour 6

Dejounte Murray et les Hawks finalisent une prolongation de 4 ans pour 120 millions de dollars, soit le maximum prévu pour une extension contractuelle de ce genre.

Atlanta prolonge aussi AJ Griffin - le fils du nouveau coach des Milwaukee Bucks - pour plusieurs années et un montant à définir. Seule la première saison est pleinement garantie d'après Shams Charania.

Montrezl Harrell signe pour une saison avec les Philadelphie Sixers, où il évoluait déjà la saison dernière

signe pour une saison avec les Philadelphie Sixers, où il évoluait déjà la saison dernière Les Suns et les Grizzlies ont bouclé un trade axé sur de futurs picks. Memphis envoie trois 2e tours de Draft aux Suns, en échange de deux possibilités d'échange de 1ers tours en 2024 et 2030. Isaiah Todd est inclus dans l'opération et rejoint les Grizzlies.

EJ Liddell signe un nouveau contrat de 3 ans avec les Pelicans, pour 6.2 millions de dollars. New Orleans dispose d'une team option sur la troisième saison.

Les Bulls ont coupé le pivot Marko Simonovic, apparu à seulement 16 reprises depuis 2021.

Après plusieurs jours de flou, Chris Duarte est bien tradé à Sacramento. Les Pacers reçoivent un 2e tour 2028 (via Dallas) et le 2e tour 2030 des Kings.

Aaron Holiday, le troisième membre de la fratrie californienne, signe un contrat d'un an avec les Houston Rockets.

, le troisième membre de la fratrie californienne, signe un contrat d'un an avec les Houston Rockets. Matisse Thybulle reste à Portland. Les Blazers ont matché l'offre de 33 millions sur 3 ans envoyée par les Mavs.

Mercredi 5 juillet - Free Agency NBA jour 5

Mo Bamba vient faire le nombre à Philadelphie pour un an. Le montant du contrat n'a pas encore été révélé.

Matisse Thybulle, qui est restricted free agent, a signé une proposition de contrat de 3 ans et 33 millions de dollars avec les Mavs. Portland a jusqu'à vendredi pour matcher l'offre

, qui est restricted free agent, a signé une proposition de contrat de 3 ans et 33 millions de dollars avec les Mavs. Portland a jusqu'à vendredi pour matcher l'offre Grant Williams rejoint Dallas via un sign and trade, pour 4 ans et 53 millions de dollars.

Mardi 4 juillet - Free Agency NBA jour 4

Le Magic coupe Bol Bol, désormais free agent

, désormais free agent Torrey Craig arrive à Chicago pour deux saisons. C'est déjà la deuxième recrue intéressante pour les Bulls après Jevon Carter.

arrive à Chicago pour deux saisons. C'est déjà la deuxième recrue intéressante pour les Bulls après Jevon Carter. Mason Plumlee reste aux Clippers pour 5 millions sur un an.

reste aux Clippers pour 5 millions sur un an. Non conservé par les Los Angeles Lakers, Malik Beasley s'est engagé avec les Milwaukee Bucks.

Lundi 3 juillet - Free Agency NBA jour 3

Dalano Banton quitte Toronto pour s'engager avec Boston sur un contrat de 2 ans, avec la deuxième en option.

Anthony Edwards signe une extension max de son contrat rookie

Cory Joseph complète la rotation arrière des Warriors pour un an.

complète la rotation arrière des Warriors pour un an. Justin Holiday rejoint les champions NBA à Denver pour une saison

Lonnie Walker, plutôt en vue avec les Lakers lors des derniers playoffs, est un joueur des Nets pour un an

, plutôt en vue avec les Lakers lors des derniers playoffs, est un joueur des Nets pour un an Cody Zeller renforce les New Orleans Pelicans pour un an et 3.1 millions de dollars

Dimanche 2 juillet - Free Agency NBA jour 2

Miles Bridges signe sa qualifying offer de 7,9 millions de dollars sur un an aux Hornets, malgré sa condamnation en justice pour violences conjugales.

Eric Gordon vient renforcer les Suns pour deux ans, avec une player option sur la deuxième année. Une belle signature pour Phoenix.

vient renforcer les Suns pour deux ans, avec une player option sur la deuxième année. Une belle signature pour Phoenix. Luka Garza a accepté un two-way contract aux Timberwolves.

a accepté un two-way contract aux Timberwolves. Patty Mills part en direction du Thunder, dans un trade impliquant au moins les Nets et les Rockets.

part en direction du Thunder, dans un trade impliquant au moins les Nets et les Rockets. Jordan Clarkson et le Jazz négocient une renégociation de contrat. L'ancien Sixième homme de l'année devrait toucher 55 millions de dollars sur les trois prochaines années à Utah.

et le Jazz négocient une renégociation de contrat. L'ancien Sixième homme de l'année devrait toucher 55 millions de dollars sur les trois prochaines années à Utah. Jeff Green quitte les Nuggets après le titre pour un contrat d'un an avec Houston, pour 6 millions de dollars

quitte les Nuggets après le titre pour un contrat d'un an avec Houston, pour 6 millions de dollars Comme pressenti ces derniers jours, Donte DiVincenzo rejoint les Knicks pour reformer le trio de Villanova avec Jalen Brunson et Josh Hart. Le désormais ex-joueur des Warriors renforce New York pour 4 ans et 50 millions de dollars.

Sandro Mamukelashvili signe pour 2 saisons et un millions de dollars avec les San Antonio Spurs.

signe pour 2 saisons et un millions de dollars avec les San Antonio Spurs. Dante Exum fait son retour en NBA avec un contrat garanti avec les Mavs dont la durée n'a pas encore filtré.

fait son retour en NBA avec un contrat garanti avec les Mavs dont la durée n'a pas encore filtré. Domantas Sabonis prolonge avec les Kings pour 5 ans et 217 millions de dollars.

Les Rockets transfèrent K.J. Martin aux Clippers en échange de deux seconds tours de draft.

Jack White a accepté un contrat de deux ans au Thunder.

a accepté un contrat de deux ans au Thunder. Jalen McDaniels part en direction des Raptors pour 9,3 millions de dollars sur deux ans.

part en direction des Raptors pour 9,3 millions de dollars sur deux ans. Russell Westbrook prolonge l'aventure à Los Angeles ! Le meneur signe pour 2 ans de plus et 8 millions de dollars, avec une player option sur la deuxième saison.

Le meneur signe pour 2 ans de plus et 8 millions de dollars, avec une player option sur la deuxième saison. Les Nets pourraient récupérer Tyler Herro en cas de transfert de Damian Lillard au Heat. Ils auraient été contactés pour se joindre au transfert et faciliter l'échange entre Portland et Miami.

Patty Mills à Brooklyn, c'est fini ! La franchise finalise un transfert qui enverra le meneur australien à Houston.

Samedi 1er juillet - Free Agency NBA jour 1

Avant l’ouverture de la NBA Free Agency 2023