Les Warriors conservent l’un de leurs plus fidèles soldats

Gary Payton II rempile pour un an avec les Golden State Warriors, forcés de miser sur la continuité après l'échec du dossier LeBron James.

Pas de grand chambardement à Golden State, qui n'est pas parvenu à attirer LeBron James, mais un été placé sous le signe de la continuité par défaut. Les Warriors ont choisi, faute de mieux, de rempiler avec un effectif qu'ils connaissent par cœur, et Gary Payton II en fait toujours partie. Le défenseur de 33 ans a accepté un contrat d'un an, au minimum vétéran, pour rester dans la Baie.

La franchise a officialisé ce samedi la prolongation de l'arrière. Selon Shams Charania d'ESPN, il s'agit d'un bail d'un an pour 3,9 millions de dollars. Golden State conserve ainsi l'un de ses plus fidèles soldats, après avoir bouclé le retour de De'Anthony Melton pour deux ans.

En 73 matches sous les couleurs des Warriors la saison dernière, Payton tournait à 7,5 points et 3,6 rebonds en 15,6 minutes. Défenseur solide, finisseur près du cercle, il pourra réciter la même partition que lors de ses six précédentes saisons dans la Baie.

À 33 ans, limité offensivement et lesté d'un lourd historique de blessures, Gary Payton II n'est pas une recrue majeure. Mais l'arrière est l'un des chouchous de Steve Kerr et de Stephen Curry, et il reste un role player précieux pour Golden State.

Les Warriors ont refusé le trade qui aurait pu attirer LeBron James