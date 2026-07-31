Les Warriors ont refusé le trade qui aurait pu attirer LeBron James

Golden State a refusé de sacrifier plusieurs choix de Draft pour Jaylen Brown. Quelques jours plus tard, l'ailier rejoignait Philadelphie... suivi par LeBron James.

Les Golden State Warriors sont peut-être passés à côté de leur plus grande occasion de recruter LeBron James cet été. Selon Anthony Slater d'ESPN, la franchise californienne a refusé de payer le prix demandé par les Boston Celtics pour Jaylen Brown, un renfort qui aurait pourtant considérablement renforcé son dossier auprès de la superstar.

Quelques jours plus tard, Brown rejoignait les Philadelphia Sixers... et LeBron James suivait le même chemin.

Les Warriors ont dit non à Jaylen Brown

Selon Anthony Slater, les Celtics ont contacté Golden State peu avant la Draft afin de tester son intérêt pour Jaylen Brown.

Boston réclamait un package particulièrement conséquent.

« Les Celtics ont appelé les Warriors au sujet de Brown avant la Draft, afin d'évaluer leur intérêt pour un échange impliquant quatre choix du premier tour et un échange de choix du premier tour, avec pour objectif de muscler leur propre offre à Milwaukee pour Giannis Antetokounmpo. »

Le prix incluait notamment le 11e choix de cette Draft. Les Warriors ont finalement refusé.

« Les Warriors ont reculé devant le prix demandé, qui aurait notamment impliqué de céder le 11e choix utilisé plus tard pour sélectionner Yaxel Lendeborg. »

Brown a finalement attiré LeBron... à Philadelphie

Ce refus a eu des conséquences bien plus importantes qu'un simple transfert manqué.

Comme l'a confirmé Rich Paul, l'arrivée de Jaylen Brown aux Sixers a profondément changé la perception de LeBron James.

« Il existe une conviction selon laquelle les Sixers ne sont véritablement entrés dans la course que lorsque Bob Myers a contribué à faire venir Jaylen Brown le 1er juillet, renforçant ainsi l'effectif et donnant envie à LeBron James de regarder dans leur direction. »

Les Celtics ont finalement envoyé Brown à Philadelphie contre Paul George et deux choix du premier tour, un échange qui a ensuite ouvert la voie à la signature de LeBron.

Aucun ultimatum... mais un message implicite

Anthony Slater précise que ni LeBron James ni son agent Rich Paul n'ont exigé qu'un échange précis soit réalisé pour signer à Golden State.

En revanche, plusieurs sources de la ligue estimaient qu'un recrutement majeur aurait nettement amélioré les chances des Warriors.

Golden State a également refusé d'aller au bout des discussions concernant Anthony Davis, jugeant trop élevé le coût d'un éventuel transfert.

Au final, les Warriors auront échoué pour la troisième fois en trois ans à attirer LeBron James. Et leur décision de préserver leurs choix de Draft et leur flexibilité pourrait bien avoir été le tournant de cette intersaison.