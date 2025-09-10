Théo Maledon, pourquoi n’arrive t’il pas à s’imposer en EDF ?

Bonjour à tous, pour mettre un peu de contexte, je vous donne les stats de Théo à l'ASVEL lors de la saison précédente.

Betclic elite : 16.2 pts 4 rebs 4.6 pds 17.7 eva

Euroleague : 17.7 pts 3.5 rebs 4.6 pds 16.9 eva - MVP du mois de décembre 2024 - all euroleague second team

Il fait donc parti des 10 meilleurs joueurs d'EL lors de la saison 2024-25.

Je l'ai vu faire des grands matchs à Villeurbanne. Gestion du rythme, créateur, clutch, c'était un vrai plaisir de le voir jouer.

Je pensais donc que cet eurobasket serait la compétition idéale pour qu'il explose et s'installe définitivement comme le meneur titulaire en équipe de France pour les années à venir. Mais il n'en fut rien. Pire, nous repartons de cet euro avec encore plus de doutes que de certitudes sur ce poste 1.

Alors, à votre avis, pourquoi Maledon ne parvient-il pas à s'imposer en EDF?