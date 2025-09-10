Théo Maledon, pourquoi n’arrive t’il pas à s’imposer en EDF ?

Bonjour à tous, pour mettre un peu de contexte, je vous donne les stats de Théo à l'ASVEL lors de la saison précédente.
Betclic elite : 16.2 pts 4 rebs 4.6 pds 17.7 eva
Euroleague : 17.7 pts 3.5 rebs 4.6 pds 16.9 eva - MVP du mois de décembre 2024 - all euroleague second team
Il fait donc parti des 10 meilleurs joueurs d'EL lors de la saison 2024-25.
Je l'ai vu faire des grands matchs à Villeurbanne. Gestion du rythme, créateur, clutch, c'était un vrai plaisir de le voir jouer.
Je pensais donc que cet eurobasket serait la compétition idéale pour qu'il explose et s'installe définitivement comme le meneur titulaire en équipe de France pour les années à venir. Mais il n'en fut rien. Pire, nous repartons de cet euro avec encore plus de doutes que de certitudes sur ce poste 1.
Alors, à votre avis, pourquoi Maledon ne parvient-il pas à s'imposer en EDF?
J'étais aussi assez hypé par Maledon au point que j'ai écris quelque part (je ne sais plus si c'état ici) que la blessure de Strazel ne devrait pas être trop impactante puisque Maledon me semblait être le meilleur meneur dispo. Au vu du bilan, j'étais très loin de la vérité.
Il n'y a que deux explications possibles : soit c'est l'aspect mental et le gars a juste complètement choke devant son nouveau statut.
Soit il était juste en surrégime cette année. On a vu déjà que ses playoffs de betclic élite avaient été compliqués en terme d'adresse. Donc peut être que simplement le carosse est redevenu une citrouille.
Je pense que sa signature au Real va servir de révélateur : soit il se relance, confirme sa saison passé et s'affirme comme une des meilleurs joueurs en Europe, auquel cas il aura de novueau sa chance avec les bleus, soit il continue dans sa spirale estivale et il risque de progressivement se faire oublier.