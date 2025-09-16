Optimisons le staff de l’équipe de France

J'enfonce peut-être des portes ouvertes avec cette session mais je trouve que l'équipe de France se tire une balle dans le pied avec son sélectionneur.

Il n'est pas lieu ici de remettre en question Frédéric Fauthoux. Il est évident qu'il manque d'expérience au plus haut niveau mais sa volonté et ses qualités ne me paraissent pas être un frein aux bleus. Bien au contraire. Le gros problème, c'est le temps. Être entraîneur de haut niveau est déjà chronophage mais quand, en plus, on a la double casquette club-sélection, le travail en pâtit forcément.

Je sais bien qu'il est de coutume dans le basket de faire les deux mais j'estime que c'est ne pas donner toutes les chances de réussir à l'équipe de France. On imagine pas Deschamps au foot ou Galthié au rugby entraîner un club à l'année et venir dépanner les bleus pendant les fenêtres internationales. Ce sont deux sports qui génèrent plus d'argent et peuvent donc se permettre d'avoir un sélectionneur à temps plein. Soit. Quid du handball alors? J'ai pas trouvé les chiffres des budgets de la ffbb et de la ffhandball mais qu'on ne me dise pas que nos voisins de gymnase du handball génèrent tellement d'argent qu'il peuvent se permettre d'avoir un sélectionneur dédié aux A depuis plus de quarante ans et pas le basket.

D'autant qu'avoir le temps de regarder plus de matchs des potentiels sélectionnés plutôt que d'être concentré sur son club, ça donne aussi plus de temps pour aller dans les clubs. En France, comme à l'étranger. Créer des liens plus forts que ceux qui existent aujourd'hui entre le sélectionneur et d'autres entraîneurs et pourquoi pas en intégrer au staff de l'équipe de France plutôt que, par sécurité, travailler avec des connaissances de longue date. Et je ne parle même pas des échanges avec les joueurs qui seraient multipliés et les informations sur ceux-ci également, ce qui pourrait aider pour leur optimisation en sélection.

Vincent Collet qui avait choisi de n'être que l'entraîneur de l'équipe de France durant l'année pré-olympique avait avoué que c'était un luxe incroyable. J'aurais peut-être pas utilisé le mot luxe mais je vous avoue que je suis un peu dans l'incompréhension sur le sujet. Je ne dis pas qu'avoir un sélectionneur qui n'entraînerait pas un club à l'année réglerait tous les problèmes mais quand on répète à longueur de journées que le sport de haut niveau se joue sur des détails, il me semble que la question du temps dédié à l'équipe de France n'en est pas un. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi la fédération ne met pas toutes les chances de son côté pour faire briller sa vitrine.