Giannis Antetokounmpo : « A Miami, je ne me sens pas à l’aise »

Giannis Antetokounmpo a quitté les Milwaukee Bucks pour sortir de sa zone de confort et relever un nouveau défi avec le Miami Heat. Mais alors que son aventure en Floride commence à peine, le Grec envisage déjà de revenir un jour dans la franchise qui l’a vu grandir.

Le départ de Giannis Antetokounmpo pour Miami ne traduit pas une rupture sentimentale avec Milwaukee. Bien au contraire. Invité d’AnesTea The Podcast, le double MVP a expliqué que son attachement aux Bucks l’avait progressivement installé dans une situation trop confortable.

Convaincu pendant longtemps qu’il effectuerait l’intégralité de sa carrière dans le Wisconsin, Antetokounmpo a finalement ressenti le besoin de découvrir un nouvel environnement. Son arrivée à Miami doit lui permettre de retrouver une forme d’incertitude et une motivation différente après avoir pratiquement tout accompli avec les Bucks.

« Je pensais que j’allais rester à Milwaukee pendant toute ma carrière. Mais j’ai ensuite réalisé que j’étais dans ma zone de confort. J’étais vraiment dans ma zone de confort. Je voulais quelque chose de différent et je suis heureux d’être à Miami. Maintenant que je suis à Miami, je ne vais pas mentir, je ne me sens pas à l’aise », a confié Giannis Antetokounmpo.

Un nouveau départ loin de ses habitudes

Ce manque de confort ne traduit donc pas une déception vis-à-vis du Heat. Il correspond précisément au défi recherché par Antetokounmpo. Le joueur de 31 ans va devoir découvrir une nouvelle équipe, de nouveaux coéquipiers et un environnement radicalement différent de celui qu’il connaissait depuis son arrivée en NBA.

« Je ne connais pas l’équipe, mais je vais aller là-bas et faire de mon mieux. J’ai fait cela toute ma vie et j’espère que tout se passera bien. J’aime la ville de Milwaukee. J’aimerai Milwaukee jusqu’à ma mort. Je saigne violet et vert. C’est aussi simple que cela. Ils ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui », a-t-il poursuivi.

Sélectionné à la draft par Milwaukee en 2013 alors qu’il était encore un adolescent longiligne et relativement mystérieux, Giannis Antetokounmpo y a réalisé l’une des transformations les plus spectaculaires de l’histoire de la NBA. Il est devenu double MVP, meilleur défenseur de l’année et l’un des meilleurs joueurs de la ligue.

Son accomplissement majeur reste le titre NBA remporté en 2021, le deuxième de l’histoire des Bucks. Un succès qui a définitivement installé Antetokounmpo comme le plus grand joueur de l’histoire de la franchise.

La porte reste ouverte pour un retour

Le Grec se prépare désormais à écrire un nouveau chapitre de sa carrière à Miami, sans savoir précisément combien de temps celui-ci durera. Malgré ce nouveau départ, il ne cache pas son désir de porter à nouveau le maillot des Bucks avant de prendre sa retraite.

« Sur le plan du basket, j’ai passé des moments formidables là-bas. Cela restera toujours dans mon cœur. Cela ne disparaîtra jamais. Je ne sais pas, mais j’espère que lorsque le chapitre de Miami se refermera, et je ne sais pas quand ni même s’il se refermera, et je ne sais pas combien d’années je passerai là-bas, j’aimerais revenir à Milwaukee s’ils veulent bien de moi », a déclaré Antetokounmpo.

Giannis ne sait donc pas encore combien de temps durera son aventure avec le Heat. Une chose semble néanmoins certaine : malgré son besoin de sortir de sa zone de confort, son histoire avec Milwaukee n’est peut-être pas définitivement terminée.

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