Giannis Antetokounmpo avoue ne pas être fait pour le All-Star Game

Chaque année, certains joueurs se rendent au All-Star Game simplement pour honorer la confiance placée en eux par les votants ou les coaches. Mais historiquement, certains d'entre eux ont montré une motivation proche de zéro dans le match en lui-même, peu intéressés par l'absence de compétitivité et de défense. Giannis Antetokounmpo fait de son mieux chaque année pour s'adapter au format de la rencontre pour ne pas y faire que de la figuration. Mais même lorsqu'il pose 30 points et 12 rebonds, il y a quelque chose de contre-nature pour le Greek Freak dans ces matches.

Il l'a expliqué dans des propos relayés par Joe Vardon de The Athletic.

"Les All-Star Games ne sont pas faits pour moi. Je vais sur le terrain et j'essaye de prendre du plaisir autant que possible, mais je ne sais pas ne pas jouer dur. Du coup, je me sens vraiment mal quand on est à l'arrêt, vu que j'essaye toujours d'être à pleine vitesse. C'est le joueur que je suis..."

Symbole de ce dilemme, l'action sur laquelle Giannis Antetokounmpo est allé sprinter pour contrer Khris Middleton, son coéquipier à Milwaukee, interloqué par l'intensité de son franchise player.

"Je n'avais pas vu que c'était Khris et je me suis senti mal d'avoir fait ça !"

Si un joueur qui essaye simplement de jouer normalement au basket pour donner toutes les chances à son équipe de remporter un match se sent comme un alien dans un All-Star Game, qui plus est un double MVP et membre de la liste des 75 meilleurs joueurs all-time, c'est que quelque chose ne tourne pas rond dans la façon dont est organisée la chose...

