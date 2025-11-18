Nouvelle inquiétude autour de Giannis Antetokounmpo

Touché à l’aine, Giannis Antetokounmpo est sorti prématurément lors de la défaite des Milwaukee Bucks contre les Cleveland Cavaliers.

Giannis Antetokounmpo est au-dessus du reste de la ligue physiquement et athlétiquement. Sauf que même son propre corps peine parfois à suivre son rythme. Lancé sur les bases d’une nouvelle saison MVP, la superstar de la franchise du Wisconsin est ralentie par les blessures à défaut de l’être par les défenses adverses.

Alors qu’il souffrait déjà du genou, le Grec s’est désormais blessé à l’aine. C’est pourquoi il est sorti en cours de jeu à l’occasion de la défaite des Milwaukee Bucks contre les Cleveland Cavaliers lundi soir.

Doc Rivers a déjà avoué que les nouvelles ne seraient probablement pas bonnes. Autrement dit, Giannis Antetokounmpo, qui a inscrit 14 points en 13 minutes avant de sortir, pourrait manquer encore quelques matches de plus. C’est évidemment problématique pour son équipe, qui vient de perdre 3 des 4 dernières rencontres.

CQFR : Toronto c’est beau, OKC et Detroit intouchables