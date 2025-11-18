Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Cavs : 106-118

Pacers @ Pistons : 127-112

Clippers @ Sixers : 108-110

Knicks @ Heat : 113-115

Hornets @ Raptors : 108-110

Mavs @ Wolves : 96-120

Thunder @ Pelicans : 126-109

Bulls @ Nuggets : 130-127

- Les Bulls ont superbement réussi à se sortir de leur vilaine série de défaites (5). A Denver, les Bulls ont été à la hauteur face à un prétendant au titre. Chicago a mené plusieurs fois de 10 points, avant d'être repris et dépassé, notamment par la grâce du nouveau triple-double de Nikola Jokic (36 points, 18 rebonds et 13 passes). Il a fallu deux paniers à 3 points ultra importants de Kevin Huerter, à 1:25, et surtout de Nikola Vucevic, à 33 secondes de la fin, pour reprendre le contrôle et signer une victoire qui va faire du bien au groupe de Billy Donovan.

Vucevic has had major ups and downs tonight, he's looked gassed, but he's also come up with some very clutch moments in this game despite that. pic.twitter.com/fRj2rJyKYr — Ross Pins (@chisportsross) November 18, 2025

- Les Pistons continuent de marcher sur l'eau, même sans être au complet. Detroit a glané sa 10e victoire de suite en battant Indiana (127-112), toujours bloqué à une seule victoire depuis le début de la saison. En l'absence de Cade Cunningham, qui a signé une prolongation XXL dans la journée, et Ausar Thompson, JB Bickerstaff a pu compter sur deux hommes forts : Jalen Duren, dominant à l'intérieur (31 pts) et Daniss Jenkins, le sophomore sorti de l'ombre ces dernières semaines, dont les 26 points et 8 passes ont été précieux. C'est la première fois depuis 17 ans que Detroit signe une telle série de victoires.

- Dure nuit pour Milwaukee. Les Bucks ont perdu le match ET Giannis Antetokounmpo face à Cleveland. Pilonnés par Donovan Mitchell (37 pts), les joueurs de Doc Rivers ont vu leur superstar quitter le parquer à 3 minutes de la mi-temps en raison d'une douleur à l'aine. Milwaukee a compté jusqu'à 14 points d'avance en première mi-temps avant que Cleveland ne refasse son retard et ne s'installe dans ce match.

- Pour le retour à la compétition de Paul George, les Sixers ont cravaché pour renverser les Clippers. Pourtant dans une vilaine spirale (8 défaites en 9 matches), les Californiens comptaient 10 points d'avance à 8 minutes de la fin, notamment grâce à James Harden (28 pts). Philadelphie n'a pas lâché, emmené par Tyrese Maxey (39 pts), Quentin Grimes (19 pts), VJ Edgecombe (14 pts) et Andre Drummond (14 pts, 18 rbds), toujours là en l'absence de Joel Embiid. Paul George a débuté dans le cinq de départ et a compilé 9 points, 7 rebonds, 3 passes et 2 contres en 21 minutes. Nicolas Batum a apporté 11 points et 6 rebonds aux Clippers en sortie de banc.

- Dans une fin de match un peu folle, Miami a fait chuter New York, à nouveau incapable de l'emporter à l'extérieur. Les Knicks ont pourtant réussi un joli comeback, eux qui étaient menés de 10 points à 3 minutes de la fin. Revenus à un point grâce à KAT (22 pts, 16 rbds) à 22 seconde du terme, les New-Yorkais ont cru égaliser sur un goaltending de Kel'el Ware avant que l'action ne soit visionnée. Derrière, McBride et Towns ont manqué deux munitions pour envoyer le match en prolongation et le Heat a tenu bon. Norman Powell (19 pts), Davion Mitchell (18 pts) et Ware (16 pts, 14 rbds) ont été les Floridiens les plus en vue.

- Toronto continue son joli début de saison dans une discrétion quasi totale. Les Raptors ont signé une 8e victoire en 9 matches en battant Charlotte. RJ Barrett a inscrit le panier de la gagne à 18 secondes de la fin, dans une partie où Brandon Ingram a été à la fois bon (27 pts), spectaculaire, avec ce poster sur le rookie Ryan Kalkbrenner (voir ci-dessous) et décisif, avec un contre sur le même Kalkbrenner après le panier crucial de Barrett. Barnes a été lui aussi décisif, avec un block clutch dans la foulée pour empêcher les Hornets de prendre le dessus.

Le point Moussa Diabaté (qui n'aurait peut-être pas pris le dunk d'Ingram sur le pif) : 8 points, 7 rebonds et 4 contres en 20 minutes avec un +/- de +9.

OWKAY MOUSSA. 😳😳 BLOCK 🚫

DUNK 💥 8 PTS / 7 REB / 4 BLK pic.twitter.com/GN9TUuobgs — NBA France (@NBAFRANCE) November 18, 2025

- Minnesota s'est promené face à des Mavs diminués. Naz Reid (22 pts), Rudy Gobert et Jaden McDaniels (15 pts) ont fait le gros du boulot, dans un match où Anthony Edwards n'a pas eu à trop s'employer (13 pts à 5/14). Cooper Flagg a inscrit 15 points à 6/10. Joan Beringer a joué 8 minutes pour 6 points et 4 rebonds.

- A la surprise d'absolument personne, Oklahoma City est allé chercher une 14e victoire en 15 matches cette saison sur le parquet des Pelicans. Pas de miracle pour le premier match de NOLA sans Willie Green. Après un quart-temps, le Thunder menait déjà 49-24, dans le sillage de son MVP Shai Gilgeous-Alexander (23 pts, 8 asts), mais aussi et surtout de Chet Holmgren (26 pts, 9 rbds).