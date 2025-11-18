Paul George de retour mais « rouillé »

Après 8 mois d'absence, Paul George a effectué son grand retour cette nuit avec les Philadelphia 76ers. Et même s’il n’a pas encore retrouvé toutes ses sensations, il a affiché un message d’optimisme.

C’était la première apparition de Paul George depuis son opération du genou gauche cet été. Il avait arrêté sa saison le 4 mars, après des injections dans la hanche gauche et le genou gauche. Face à son ancienne équipe, les Los Angeles Clippers, Philadelphia l’a emporté 110-108, et George est entré en jeu pour 21 minutes, totalisant 9 points et 7 rebonds.

Son premier tir ? Un 3-points sur une passe de Tyrese Maxey. « Ça fait huit mois que je n’avais pas joué, alors c’était un long voyage. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas… mais je me sentais bien d’être enfin sur le parquet. » a-t-il déclaré. Il a ajouté : « Rouillé, mais je me sentais bien. »

Le coach des 76ers, Nick Nurse, avait planifié un retour modéré. Des temps de jeu d’environ 20 minutes, répartis en blocs d’environ cinq minutes en début de chaque quart-temps. Paul George lui-même a bien indiqué que tout effort supplémentaire dépendrait de la façon dont son corps réagirait.

Un détail à noter : pendant qu’il était sur le banc, les 76ers ont consolidé leur comeback. Menés de 13 points à un moment du quatrième quart, ils ont fini par prendre l’avantage à 1 min 08 de la fin. Cependant, l’absence de George sur la fin a également mis en lumière que l’équipe se repose encore largement sur Maxey (39 points cette nuit) et que le retour à 100% de George est loin d’être achevé.

Comment l’équipe s’ajustera-t-elle au retour de Paul George ?

Lorsqu’ils l’avaient recruté l’été 2024 pour un contrat de 4 ans à 212 millions de dollars, l’idée des Sixers était qu’il devienne un pilier offensif et défensif aux côtés de Joel Embiid. Avec Embiid toujours sur pause pour cause de gêne au genou droit, le fait que George commence à remettre les baskets organise une réorientation de l’équipe. Il doit redevenir un atout majeur d’ici quelques semaines.

Mais plusieurs questions restent en suspens. Quelle sera sa charge de travail sur les semaines à venir ? Le staff médical et l’entraîneur vont progressivement l’amener à jouer davantage, mais avec prudence. Comment va-t-il (re)trouver son rythme, tant offensivement que défensivement ? Le tir (2-9 ce soir) montre qu’il faudra un ajustement. Comment l’équipe s’ajustera-t-elle autour de lui pendant sa phase de charge limite (temps de jeu réduit, adaptation) ? Sans compter que la concurrence dans la conférence est rude.

Paul George a franchi une étape importante en revenant jouer après huit mois d’absence. Même s’il ne ressemble pas encore à "lui-même", le fait qu’il dise « je me sentais bien » est déjà une victoire. Pour Philadelphie, le retour progressif de leur ex-future-nouvelle star pourrait marquer le début d’un virage. Le véritable test viendra dans les prochaines semaines, quand il prendra plus de minutes, quand Embiid reviendra et lorsque la pression des victoires augmentera.

