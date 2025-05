Un meeting décisif entre les Bucks et Giannis Antetokounmpo ?

Se queda ? Le futur de Giannis Antetokounmpo en NBA se jouera peut-être dans les prochains jours. En tout cas, la superstar s’apprête à rencontrer le front office de Milwaukee Bucks, la franchise qui l’a drafté en 2013 et celle qu’il a mené au titre en 2021. Les seules couleurs qu’il a porté jusqu’à présent dans la grande ligue. Mais cela pourrait changer. Parce que le « Greek Freak » est déterminé à gagner de nombreux titre et l’équipe du Wisconsin ne paraît plus en mesure de lutter avec les meilleures formations de la ligue. Elle reste même sur trois éliminations de suite au premier tour des playoffs.

Chris Haynes explique que le meeting à venir entre le joueur et les dirigeants pourrait donner des indices sur la direction que prendra l’organisation ensuite. On peut imaginer que les Bucks vont essayer de convaincre Giannis Antetokounmpo de rester. Mais pour ça, il faudra lui prouver que le club a encore des ressources pour rebondir, ce qui semble peu probable aujourd’hui.

Selon l’issue de l’entretien, la star de 30 ans sera éventuellement enclin à demander son trade. Les dernières rumeurs ont laissé entendre qu’Antetokounmpo serait désormais ouvert à l’idée de jouer pour une autre franchise. On peut imaginer que plusieurs équipes essayeront de s’attacher ses services. Les Houston Rockets, les San Antonio Spurs, le Miami Heat, les Brooklyn Nets ou encore les Toronto Raptors sont fréquemment cités. C’est parti pour être l’un des dossiers de l’été, si ce n’est LE dossier de l’été.