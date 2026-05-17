Giannis Antetokounmpo, un cador de l’Ouest prêt à faire all-in ?

Après l'élimination en Playoffs, les Minnesota Timberwolves, pour passer un cap, seraient prêts à miser sur Giannis Antetokounmpo.

A l'occasion de l'intersaison à venir, Giannis Antetokounmpo a de grandes chances de quitter les Milwaukee Bucks. Sous contrat jusqu'en 2027 (avec une player option en 2028), le Grec semble, plus que jamais, sur le départ de la franchise du Wisconsin.

Et plusieurs prétendants vont passer à l'offensive pour tenter de le recruter cet été. Parmi les équipes intéressées, on retrouve, sans surprise, les Minnesota Timberwolves. Lors de la dernière deadline de février, les Wolves ont été associés au Greek Freak.

A l'époque, les deux formations ont bel et bien eu des discussions concernant un trade d'Antetokounmpo. Mais les négociations, peu avancées, n'ont pas abouti. Selon les informations du média The Athletic, Minnesota devrait renouer le contact avec Milwaukee sur ce dossier.

En effet, les Wolves, éliminés par les San Antonio Spurs (2-4) en Playoffs, sont toujours déterminés à passer un cap sur le plan sportif. Et ils pourraient faire "all-in" pour associer l'intérieur de 31 ans à Anthony Edwards.

Afin de s'entendre avec les Bucks, Minnesota pourrait notamment offrir deux picks au premier tour de la Draft. Tout en complétant cette proposition avec plusieurs joueurs pour matcher les salaires. Logiquement, Milwaukee devrait prendre le temps d'étudier toutes les offres.

Avec l'objectif de faire grimper les enchères pour Giannis Antetokounmpo.

Le conflit entre Giannis Antetokounmpo et les Bucks, la NBA a tranché