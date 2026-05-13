La NBA a livré son verdict dans l'enquête concernant la gestion des Milwaukee Bucks avec Giannis Antetokounmpo.

La NBA a mis un terme à son enquête. Au cours des dernières semaines, la Ligue avait décidé d'ouvrir une procédure concernant la gestion des Milwaukee Bucks avec Giannis Antetokounmpo. Le 15 mars dernier, le Grec avait été victime d'une hyperextension du genou gauche et d'une contusion osseuse.

Et sur la fin de la saison régulière, il se sentait apte à jouer et voulait absolument revenir. A plusieurs reprises, l'intérieur n'a pas hésité à publiquement exprimer son souhait de retrouver les terrains. Et les deux parties ont ensuite exposé deux versions bien différentes de la situation.

Pour le Greek Freak, Milwaukee a refusé d'approuver son retour sur le plan médical. Alors que les Bucks assuraient que le joueur de 31 ans avait décliné de passer les étapes nécessaires à un éventuel retour sur les parquets.

Et finalement, la NBA ne compte pas prendre la moindre sanction contre Milwaukee, selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania. Après l'analyse des deux versions, la Ligue a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'agir.

Bien évidemment, cet épisode risque tout de même de laisser une trace dans les relations entre Giannis Antetokounmpo et les Bucks. Sur ce dossier, un trade reste attendu cet été...

Giannis Antetokounmpo tradé avant la Draft ?