Giannis Antetokounmpo tradé avant la Draft ?

Les Bucks ne veulent pas laisser planer le feuilleton Giannis Antetokounmpo tout l’été. D’après ESPN, Jimmy Haslam, copropriétaire de Milwaukee, souhaite que l’avenir du double MVP soit clarifié avant la Draft NBA des 25 et 26 juin prochains.

Haslam a expliqué que cette échéance était « naturelle » pour la franchise : si Giannis devait partir, Milwaukee devra récupérer un maximum d’assets ; s’il reste, la construction de l’effectif ne sera évidemment pas la même.

La déclaration intervient lors de la présentation de Taylor Jenkins, nouvel entraîneur des Bucks. L’ancien coach de Memphis a déjà échangé avec Giannis, mais Milwaukee n’a pas consulté sa superstar avant de faire ce choix.

Après une saison ratée, conclue sur un bilan de 32-50 et sans playoffs pour la première fois depuis neuf ans, les Bucks se retrouvent face à une décision majeure. Giannis peut recevoir une extension de quatre ans et 275 millions de dollars à partir d’octobre. S’il ne prolonge pas, il pourrait devenir free agent après la saison prochaine.

Haslam assure que les discussions avec Antetokounmpo sont ouvertes et directes, mais il reconnaît que rien n’est encore décidé. Milwaukee veut faire ce qui est le mieux pour le joueur comme pour l’organisation. Autrement dit : soit Giannis s’engage sur la durée, soit les Bucks devront sérieusement envisager un trade avant que sa valeur ne devienne plus compliquée à maximiser.

En coulisses, plusieurs franchises surveillent évidemment le dossier. Le Miami Heat revient régulièrement parmi les prétendants crédibles, Pat Riley cherchant depuis des années une nouvelle superstar pour relancer le projet floridien. Les Portland Trail Blazers pourraient aussi tenter un énorme coup avec leur stock de jeunes joueurs et de picks de Draft, même si la piste paraît plus spéculative.

D’autres équipes comme Brooklyn, Houston ou... Oklahoma City disposent également des assets nécessaires pour entrer dans la conversation si Giannis devenait réellement disponible.

Le compte à rebours est donc lancé. D’ici la Draft, Milwaukee veut savoir si l’ère Giannis continue… ou si l’une des plus grosses secousses du marché NBA est sur le point de se produire.