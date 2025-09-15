Giannis Antetokounmpo : ce bronze, mieux qu’un titre NBA

Depuis le début de l’Eurobasket 2025, Giannis Antetokounmpo ne s’était jamais rendu en conférence de presse, pas plus qu’il ne s’est rendu en zone mixte. Mais quand le leader de la Grèce a décidé d’enfin le faire, on a eu droit à un moment exceptionnel.

Après avoir remporté une magnifique médaille de bronze, il s’est livré sans retenue et avec une énorme émotion, sur son amour pour son pays, pour sa sélection et pour le basketball. D’abord en zone mixte tout de suite après la fin du match, où il n’a pu retenir ses larmes… et où, combiné avec les chants grecs en fond, il nous a collés pas mal de frissons

:

« J’ai tout vécu dans ma vie, les hauts, les bas, le bon, le mauvais. Quand vous êtes un des meilleurs joueurs dans… vous savez je ne parle pas beaucoup, je préfère laisser parler mes actions. Je ne triche pas. J’aime le basketball. Je n’aime pas les médias, je n’aime pas être célèbre, j’aime juste le basketball. Des fois, quand vous jouez mal, les gens parlent mal de vous. Et pour moi, c’est un soulagement, parce que je l’ai fait pour le pays, je l’ai fait pour moi, je l’ai fait pour ma famille - et finalement, finalement, je l’ai fait, putain. »

Giannis Antetokounmpo couldn't hold back tears after winning his first medal with the Greek national team 🥹🇬🇷 #EuroBasket pic.twitter.com/xM8nEA00id — BasketNews (@BasketNews_com) September 14, 2025

« C’est probablement mon plus grand accomplissement en tant qu’athlète. Je sais que j’ai un titre NBA, mais il n’y a pas de sentiment plus fort que de représenter son équipe nationale et représenter 12 millions de personnes qui respirent et vivent avec cette équipe nationale. Donc c’est probablement mon plus grand accomplissement jusqu’à présent dans ma vie », explique-t-il.

En conférence de presse, un peu plus tard, Giannis Antetokounmpo a développé en rappelant que leur parcours peut inspirer des jeunes, tout comme lui l’a été auparavant :

« J’en ai parlé avec coach Vassilis et pour moi c’est peut-être encore mieux que le titre NBA avec les Bucks. Bien sûr, gagner un titre NBA est un énorme accomplissement. Et Milwaukee est une ville incroyable, mais il y a 500-600000 habitants. Rendre 12 millions de Grecs heureux et être capable d’inspirer la prochaine génération de la manière dont ils (la génération de Spanoulis) l’ont fait pour nous et comme celle de 1987 l’a fait pour eux, c’est la plus belle chose du monde.

(…) Là, il y a un enfant qui regarde sa télévision et qui va être très heureux, et qui va se mettre à croire qu’un jour il peut gagner une médaille avec la Grèce, de la même façon que j’y ai cru après leur victoire contre Team USA. 20 ans plus tard, je suis sur ce podium avec une médaille. Donc c’est probablement la plus grande réussite de ma carrière. »

Alperen Sengun a beau dire qu’il n’est pas un grand passeur, Giannis Antekounmpo est immensément collectif. S’il est évidemment content pour lui, il pense aussi et surtout aux autres :

« Quand j’ai gagné le MVP, ma mère était heureuse, mon frère est heureux, mon agent peut-être. Mais quand on remporte une médaille, il y a 12 millions de personnes qui sont heureuses. »

Ce ne sont là que certains de ses mots dans cette conférence de presse. Mais je vous invite chaudement à la regarder en entier dans la vidéo ci-dessous. Parce qu’on peut ne pas aimer le joueur (enfin j’imagine que ça doit exister), mais l’être humain Giannis Antetokounmpo est tout simplement exceptionnel.