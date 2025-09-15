Giannis Antetokounmpo répond avec classe aux propos de Sengun

Après le bronze, Giannis Antetokounmpo répond aux critiques de Sengun. Une réaction élégante qui en dit long sur le Greek Freak.

Sacré champion NBA, MVP et désormais médaillé de bronze à l’EuroBasket 2025, Giannis Antetokounmpo a de quoi savourer son parcours. Tout au long de sa vie, il a su répondre à l’adversité. Et ce n’était pas les propos d’Alperen Sengun, qui estimait après la demie que la star des Milwaukee Bucks était certes un grand joueur, mais « pas un bon passeur », qui allaient le faire trembler.

Plutôt que de s’en offusquer, le Greek Freak a choisi la voie de la classe, livrant une réponse à la fois respectueuse et subtile.

« Je suis un gars qui n’est pas du genre à beaucoup parler. Je laisse mon jeu parler pour moi. J’entre dans ma 13e saison NBA et j'ai tout gagné, tout. Et ça (cette médaille), c'est la seule chose que je n’avais pas gagné et je l’ai fait. Vous savez, j'ai une famille incroyable, des gens qui me soutiennent tous les jours. J'ai construit d'incroyables relations. Et j’aime me comporter de cette manière. Je ne m'amuse pas à répondre aux coaches ou joueurs qui disent des mauvaises choses à mon sujet. Ça n’a pas vraiment d’importance parce qu’au final, on ne se souviendra pas de ce qu’ils ont dit, mais de comment j’ai répondu. Alors je garde tout ça pour moi. »

Forcément, avec ce type de réponse, ce dont on se souviendra, c’est que Giannis Antetokounmpo est un joueur classe et un homme aussi intelligent qu’élégant. Et drôle, aussi, puisqu’il a ajouté :

« Vous pouvez aller voir mes clips sur YouTube, revenir me voir et me demander si je suis un bon passeur. Voilà (rire). »

Une réponse qui reflète le tempérament du double MVP : ne jamais se laisser emporter par la polémique, mais rappeler par les faits — et par ses actions sur le parquet — ce qu’il représente vraiment, le tout enrobé d’un petit trait d’humour.

En définitive, Antetokounmpo n’a pas seulement gagné une nouvelle médaille, qu’il a évoqué par ailleurs comme « son plus grand accomplissement » cet été. Il a montré, dans ses mots comme dans ses actes, qu’il savait répondre à l’adversité en conservant toujours dignité et classe. Et ça, au-delà des statistiques, c’est aussi ce qui fait la marque des plus grands.