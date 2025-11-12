Giannis Antetokounmpo a chambré Jason Kidd après un tir à trois-points, rappelant que son ancien coach lui déconseillait de shooter à longue distance.

Giannis Antetokounmpo n’a pas résisté à l’envie de taquiner son ancien coach. Lundi soir, lors de la large victoire de Milwaukee face à Dallas (123-93), la star des Bucks a décoché un tir à trois-points… avant d’envoyer un clin d’œil appuyé à Jason Kidd, désormais entraîneur des Mavericks.

« C’était pour lui », a plaisanté Giannis après la rencontre. « Quand j’étais plus jeune, il me disait de ne pas tirer à trois-points… de trouver des angles et de faciliter le jeu pour mes équipiers, de poster, de passer la balle. Il m’a beaucoup aidé, mais je crois qu’il m’a aussi un peu bridé à l’époque. Alors quand le tir est rentré, j’ai dit : “Celui-là, il est pour toi, pour toutes les tortures que tu m’as faites subir.” »

Le clin d’œil d’un élève à son mentor

Sous les ordres de Kidd entre 2014 et 2018, Antetokounmpo avait effectivement développé tout le reste de son arsenal. Un choix qui a porté ses fruits… mais qui reste un sujet de plaisanterie entre les deux hommes.

Jason Kidd, aujourd’hui à la tête d’une jeune équipe de Dallas, a d’ailleurs droit à un compliment dans la même tirade :

« Kidd est okay », a expliqué Giannis en se marrant, avant de redevenir plus sérieux. « Il m’a beaucoup aidé. Il m’a appris comment diriger une équipe, comment penser le jeu. Vous avez vu ce qu’il a fait avec Luka… Je pense qu’il fera pareil avec Cooper [Flagg]. »

Giannis Antetokounmpo, toujours plus complet

Le double MVP a terminé la rencontre avec 30 points, 8 rebonds, 6 passes et 3 contres, à 11 sur 18 au tir dont 1 sur 2 à trois-points. Une efficacité qui donne encore plus de sel à la pique envoyée à son ancien mentor.

Cette saison, Antetokounmpo tourne à 33,4 points, 11,9 rebonds et 6,2 passes de moyenne, tout en shootant à 62,9 %, dont 50 % de loin. Pas mal pour un joueur qu’on avait un jour encouragé à ne pas tirer.

Giannis Antetokounmpo says his deep three against the Mavericks was for Jason Kidd “When I was younger, he told me not to shoot threes… So when I made it, I said ‘That’s for you, for all the torture you put me through.’”pic.twitter.com/RetX7BEYLQ — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) November 11, 2025

