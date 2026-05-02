Giannis Antetokounmpo, direction Portland ?

Portland est déǰa sur le coup dans la course à un trade de Giannis Antetokounmpo.

Portland toujours dans le dossier Giannis ?

Si Giannis Antetokounmpo est bien sur le départ cet été, Portland devrait faire partie des équipes à surveiller. Selon Jake Fischer, les Blazers pourraient émerger comme l’un des prétendants les plus sérieux pour tenter de récupérer la superstar des Bucks durant l’intersaison.

Ce n’est pas une rumeur qui sort totalement de nulle part. Portland était déjà cité autour de la trade deadline, sans que cela aille beaucoup plus loin. Mais le contexte a changé. Les Blazers sortent d’un retour en playoffs, ont un nouveau propriétaire avec Tom Dundon, et semblent avoir envie de passer à l’étape supérieure plutôt que de rester sagement dans une reconstruction au long cours.

Sur le papier, ils ont aussi de quoi discuter avec Milwaukee. Les Bucks ne lâcheront évidemment pas Giannis pour quelques seconds tours et un joueur de complément. Mais Portland peut mettre sur la table des jeunes qui ont une vraie valeur, comme Shaedon Sharpe ou Scoot Henderson, en plus de choix de draft. Pour une franchise qui devrait repartir sur autre chose en cas de départ du Grec, ce genre de profil peut forcément intriguer.

Reste à savoir si les Blazers sont prêts à tout bousculer pour Giannis, et si Milwaukee voit vraiment Portland comme le meilleur partenaire possible. Mais l’idée n’est pas absurde. Après avoir remis un pied en playoffs, les Blazers n’ont visiblement pas envie d’attendre cinq ans avant de redevenir ambitieux.