Giannis Antetokounmpo doit-il devenir « un meilleur joueur de basket » ?

Les Milwaukee Bucks seront attendus au tournant cette saison, pour leur premier exercice plein avec le trio Giannis Antetokounmpo -Damian Lillard -Doc Rivers. Charles Barkley, qui était l'invité de Bill Simmons chez The Ringer, n'a pas l'air de croire dans cette équipe dans l'état actuel des choses. Aux yeux de "Chuck", tout semble reposer sur les épaules de Giannis Antetokounmpo et de son changement d'approche et de style de jeu.

"Giannis doit devenir un meilleur joueur de basket. Remonter le terrain à un contre cinq, ça ne marchera pas. C'est un joueur incroyable et un super garçon, mais il doit s'améliorer. Je ne suis pas de ceux qui croient en Milwaukee".

Giannis Antetokounmpo n'a pas eu besoin des remarques de Charles Barkley pour travailler son jeu durant l'intersaison. Après les Jeux Olympiques, le MVP des Finales 2021 a travaillé avec le coach spécialisé Drew Hanlen, vraisemblablement plus sur les aspects techniques que physiques de son jeu.

