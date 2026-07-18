Giannis Antetokounmpo drague LeBron James pour le Heat

Quelle équipe pour LeBron James ? Libre depuis la fin de son aventure aux Los Angeles Lakers, l’ailier de 41 ans devrait très bientôt prendre une décision pour son avenir. Peut-il rejoindre Giannis Antetokounmpo au Miami Heat ? La possibilité existe.

En effet, les Floridiens figurent parmi les favoris pour recruter le King. Avec les Cleveland Cavaliers et les Philadelphia Sixers. Et pour le média ESPN, le Greek Freak n’a pas hésité à évoquer une éventuelle collaboration avec LBJ.

L’intérieur a ouvertement dragué le natif d’Akron.

"Si cela devait se produire, j’en serais vraiment, vraiment ravi. C’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport, voire le meilleur. J’aurais tellement à apprendre de lui. Évidemment, il apporterait à l’équipe l’expérience d’un champion.

Je pense qu’il fait toujours partie des meilleurs joueurs actuels, voire qu’il figure parmi les 25 meilleurs. On ne voit aucun signe de déclin chez lui. On a pu constater lors des Playoffs à quel point il était efficace et performant pour les Lakers.

Mais je suis comme tout le monde : nous ne disposons pas de toutes les informations. Toutes les informations sont entre les mains de LeBron James et de sa famille, et il va prendre la meilleure décision pour lui. L’histoire a montré qu’il a toujours pris de bonnes décisions pour sa carrière.

Et j’espère que s’il estime que le Miami Heat est un bon choix pour lui, il se décidera en ce sens. J’adorerais qu’il soit ici", a avoué Giannis Antetokounmpo.

Pour Miami, il s’agit d’un dossier majeur. Jusqu’à maintenant, le recrutement du Heat autour de Giannis Antetokounmpo se révèle assez décevant. Et une signature de LeBron James représenterait un sacré renfort...

Pourquoi les Celtics ont raté Giannis Antetokounmpo ?