Giannis Antetokounmpo et les Oreo, une vraie histoire d’amour

Giannis Antetokounmpo est rompu à l'exercice médiatique, maintenant qu'il est l'une des plus grandes superstars de la ligue. Le Grec reste un bon client avec une fraîcheur pas si commune en NBA, surtout lorsque vient poindre un sujet qui sort un peu de l'ordinaire.

Cette semaine, en marge d'un match des Milwaukee Bucks, Giannis s'est mis à évoquer son amour pour... les Oreo plongés dans le lait.

"Quand j'étais plus jeune, je rêvais de manger des Oreo mais je n'avais pas les moyens de m'en acheter. Je me disais toujours que quand j'aurais un peu d'argent, là où les autres le dépenseraient dans des voitures et des chaînes en or, moi ce serait pour des Oreo.

En arrivant ici, j'en ai mangé pendant un mois sans m'arrêter. Pas de déjeuner, pas de dîner, rien. Juste des Oreo. J'en suis devenu malade.

Puis un jour, on m'a dit : 'Est-ce que tu les a déjà trempés dans du lait ? Tu devrais essayer'. Alors je les ai mis dans du lait, mais on m'a dit qu'il fallait juste les tremper un peu. J'ai pris une cuillère pour les récupérer et là... oh mon Dieu !

C'était incroyable. Depuis ce jour, c'est un casse-croûte incontournable pour moi le soir".