Giannis Antetokounmpo envisage de jouer en Europe dans le futur

Le basket européen fait des émules, même dans la tête des meilleurs joueurs NBA. Giannis Antetokounmpo avoue qu’un retour au pays reste dans un coin de sa tête. Par exemple pour finir sa carrière chez lui, en Grèce, ou au moins sur le continent.

« Je discutais avec Thanasis (son frère) après les Jeux Olympiques et je lui ai confié que je prenais du plaisir à jouer en Europe. Je me suis demandé si je ne pouvais pas venir d’ici 5 ou 7 ans. Oui, j’ai vraiment dit ça. En NBA, je prend constamment des coups pendant 82 matches. Ici, je suis plus efficace. Les matches sont plus courts, il y a plus de stratégie, la balle n’est pas toujours entre mes mains. C’est plus simple pour mon corps. J’ai même dit à Thanasis que si une équipe européenne me proposait autant d’argent qu’en NBA, je viendrai ici. Je serai plus près de ma famille. »

On adorerait voir Giannis Antetokounmpo en Euroleague. Il est possible que le basket FIBA attire une partie des meilleurs joueurs européens mais les salaires sont effectivement différents de ceux distribués en NBA. Deux des quatre frangins de Giannis, Kostas (Pana) et Alex (AOK Salonique) évoluent en Grèce cette saison.