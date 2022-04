Giannis Antetokounmpo ne peut pas plus s’en foutre des titres individuels

Candidat au MVP et au meilleur marqueur, l'ailier des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo ne donne aucun intérêt à ces distinctions.

Tout au long de la saison, Giannis Antetokounmpo ne l'a pas caché : le trophée de MVP ne représente pas un objectif. Déjà vainqueur à deux reprises de cette distinction individuelle, l'ailier des Milwaukee Bucks rêve plutôt d'un back-to-back pour le titre.

Mais dans la dernière ligne droite de cette saison, le Greek Freak reste un sérieux candidat pour deux récompenses. En concurrence avec Joel Embiid et Nikola Jokic pour le MVP, le natif d'Athènes peut aussi vivre le statut de meilleur marqueur.

Cependant, sans surprise, Antetokounmpo n'a pas l'intention de forcer sur le dernier match contre les Cleveland Cavaliers.

"Les objectifs individuels ? Cela vous retient en arrière. Je le crois vraiment. Vous n'atteignez pas votre plein potentiel si vous vous inquiétez de ces choses. Je suis obsédé par le basket, je veux vraiment être le meilleur que je puisse être. J'ai montré à maintes reprises que c'est ce que je voulais. Le titre de meilleur marqueur ne m'intéresse pas, je m'en moque. Je ne veux pas être MVP, je m'en fous. Moi, je veux juste être le meilleur joueur que je puisse être. Et peu importe où cela me mène, cela me convient. Si je m'inquiète de gagner le titre de meilleur marqueur... cela m'éloigne des objectifs que je veux vraiment atteindre", a annoncé Giannis Antetokounmpo face à la presse.

Bien évidemment, il s'agit d'un discours plus facile à tenir avec le palmarès du Grec. Mais à ce stade de sa carrière, Giannis Antetokounmpo a des ambitions bien plus importantes (et collectives).

Déjà dans la légende des Bucks, Giannis Antetokounmpo en veut plus !