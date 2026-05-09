Giannis Antetokounmpo, un futur relancé par Taylor Jenkins ?

Nommé coach des Milwaukee Bucks, Taylor Jenkins se verrait bien profiter des talents de Giannis Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo va-t-il quitter les Milwaukee Bucks ? Au terme d’une saison 2025-2026 animée, un trade du Greek Freak sur cette intersaison fait beaucoup parler. Ces dernières semaines, l’intérieur a notamment fait l’objet de rumeurs avec l’Orlando Magic et les Portland Trail Blazers.

Avec les tensions entre la star de 31 ans et sa direction, une séparation semble inéluctable. Mais la récente nomination de Taylor Jenkins au poste de coach peut-elle avoir un impact sur cette situation ?

Assistant à Milwaukee lors de l’exercice 2018-2019, le nouvel entraîneur des Bucks a évoqué sa relation avec Antetokounmpo.

"Giannis et moi avons une excellente relation. On communique très bien jusqu’à présent, et il m’a réservé un accueil très chaleureux. Une grande partie de nos échanges a simplement consisté à renouer cette relation.

Évidemment, je n’ai passé qu’un an à Milwaukee, alors maintenant, on s’appuie en quelque sorte sur le respect qu’on a eu l’un pour l’autre ces sept dernières années, et on discute simplement de cette opportunité de revenir à Milwaukee", a partagé Taylor Jenkins pour Sirius XM.

Il n’y a aucune raison de douter du discours de l’ex-coach des Memphis Grizzlies. Il semble logique, de sa part, d’avoir l’envie de collaborer avec Antetokounmpo. Cependant, au cours des dernières semaines, le point de non-retour semble atteint dans la relation entre Milwaukee et le Grec.

Et Taylor Jenkins risque d’avoir du mal, malgré ses bonnes intentions, à arranger la situation.

Giannis Antetokounmpo tradé avant la Draft ?