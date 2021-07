La consigne précise de Giannis Antetokounmpo avant le Game 6

Les Milwaukee Bucks ont réalisé l’exploit de gagner 3 matches de suite après avoir été menés 0-2 dans ces finales NBA 2021. En décrochant notamment un Game 5 à l’extérieur. Mais, paradoxalement, le plus dur reste à faire pour Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers : il faut désormais achever les Phoenix Suns lors du Game 6 ce soir.

« C’est maintenant que nous devons être les plus disciplinés. C’est ce que je vais essayer de faire : être le plus appliqué possible. Ne pas être trop excité. On doit tous être discipliné individuellement. On ne peut pas penser à comment on va célébrer. Rien de tout ça. Pas tant que ce n’est pas fini. Ça doit être ça notre état d’esprit », assure le Grec.