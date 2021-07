La preuve que Giannis Antetokounmpo est clutch, même sans « tir »

Giannis Antetokounmpo n’est pas du genre à se cacher quand ça devient chaud. Le double-MVP donne tout pour son équipe de la première à la dernière minute. Et il brille notamment dans le money time de ces finales NBA 2021. C’est simple, il est le joueur qui marque le plus de points dans les quatrièmes quart-temps de cette série entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns.

Et même d’assez loin en réalité. 43 points pour le Grec qui devance son coéquipier Khris Middleton (34) puis Chris Paul (30). Le tout en étant très adroit : 65% de réussite ! Sa présence est bénéfique pour son équipe. Avec un différentiel de +13, il affiche aussi le meilleur +/- des finales dans les 12 dernières minutes des rencontres.

Des statistiques qui rappellent à quel point Giannis Antetokounmpo est décisif. Ce qui pourrait parfois être oublié vu que c’est souvent Middleton qui prend sa chance dans les moments les plus importants. L’arrière All-Star est le plus à même à créer son propre tir, et notamment de loin. Un aspect que le « Greek Freak » travaille mais qu’il ne maîtrise pas autant que son partenaire.

Et pourtant, ça ne signifie pas pour autant qu’il est discret dans les fins de match serrées. Il reste constamment actif des deux côtés du parquet. Une vraie superstar.

