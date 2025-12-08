Miami serait prêt à sacrifier deux de ses stars pour tenter un trade XXL autour de Giannis Antetokounmpo selon plusieurs sources.

Miami prêt à tout pour Giannis Antetokounmpo ?

La rumeur enfle autour de Giannis Antetokounmpo et les prétendants commencent déjà à se positionner. Selon Jake Fischer, le Miami Heat étudierait sérieusement la possibilité de bâtir une offre agressive pour convaincre les Milwaukee Bucks de discuter.

D’après ces informations, Andrew Wiggins ferait partie d’un éventuel package. Miami envisagerait même d’aller plus loin en ajoutant Tyler Herro, qui n’a pas obtenu l’extension max qu’il espérait cet automne. Leur simple combinaison salariale suffirait à s’aligner sur le contrat d’Antetokounmpo mais ne constituerait évidemment pas une offre complète. Milwaukee demanderait d’autres actifs, probablement des tours de draft et un jeune au potentiel majeur.

Kel’el Ware, la clé du deal ?

Toujours selon Fischer, une offre du Heat ne pourrait réellement peser que si Kel’el Ware était inclus. Le jeune pivot, devenu un élément central du projet de Miami, attire l’attention de plusieurs franchises et pourrait faire la différence dans un package.

Wiggins tourne à 16,8 points, 5 rebonds et 3 passes. Herro, revenu de blessure puis de nouveau stoppé par un souci à l’orteil, a affiché 23,8 points de moyenne en cinq rencontres. Deux profils séduisants mais insuffisants à eux seuls pour faire bouger Milwaukee.

Un intérêt ancien, un contexte nouveau

Le Heat avait déjà tenté de séduire Giannis en 2020 avant qu’il ne signe son supermax à Milwaukee. Cinq ans plus tard, le contexte a changé. Les Bucks traversent une crise sportive et Antetokounmpo est au cœur de bruits de départ insistants.

Reste à savoir si Miami osera aller jusqu’au bout. Et surtout si Milwaukee écoutera.

