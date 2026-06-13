Il ne s’agit pas d’un secret, Giannis Antetokounmpo a de grandes chances de quitter les Milwaukee Bucks cet été. Et un trade du Grec pourrait même se concrétiser avant la prochaine Draft NBA.

Justement, selon les informations du média ESPN, la situation de l’intérieur des Bucks a un impact important sur le marché à l’approche de ce premier rendez-vous de la saison 2026-2027. En effet, les autres équipes se montrent actuellement réticentes à l’idée de réaliser un mouvement majeur.

Pourquoi ? Car elles ne veulent pas rater une éventuelle opportunité créée par un trade XXL provoqué par Antetokounmpo. "On dirait que tout le monde a mis ses affaires entre parenthèses en attendant de voir ce qui va se passer avec Giannis", a fait savoir un scout d’une équipe de la Conférence Est.

Il n’y a bien évidemment aucune garantie concernant un trade du Greek Freak avant la Draft NBA. Cependant, il s’agit de la tendance dans les coulisses de la Ligue. Et il est donc logique d’assister à un statu quo global. Un deal concernant Giannis Antetokounmpo risque d’avoir un impact immense sur le paysage de la NBA.

Giannis Antetokounmpo prêt à un mariage sur la durée aux Celtics ?