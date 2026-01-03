Giannis Antetokounmpo marque encore l’histoire de la NBA

La star des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo s'est emparée d'un nouveau record dans l'histoire de la NBA.

Lors du succès des Milwaukee Bucks face aux Charlotte Hornets (122-121), Giannis Antetokounmpo a eu un rôle décisif. Sur un service de Kevin Porter Jr, le Grec a inscrit le panier de la victoire sur un alley-oop.

Sur ce match, il a compilé 30 points, 10 rebonds et 5 passes décisives. Il s'agit du 158ème match du Greek Freak en NBA avec au moins 30 points, 10 rebonds et 5 passes décisives. Un record dans l'histoire de la Ligue devant Oscar Robertson et Kareem Abdul-Jabbar.

Et une véritable fierté pour Antetokounmpo.

"C'est un super accomplissement. Ce record sera probablement battu par quelqu'un d'autre. Mais je suis heureux de l'avoir pour le moment. Le chemin a été long et il y a encore beaucoup à faire. Je vais essayer d'apprécier ce moment et de savourer.

Je ne veux pas seulement venir ici et faire mon boulot avant de rentrer chez moi, je veux continuer d'évoluer et d'apprendre. Avec cet état d'esprit, j'espère m'améliorer pour aider mon équipe à gagner", a répondu Giannis Antetokounmpo face à la presse.

À 31 ans, le natif d'Athènes semble au sommet de son art sur le plan individuel. Et en évitant des blessures, Giannis Antetokounmpo risque d'améliorer cette marque dans les années à venir.

