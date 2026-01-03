Les résultats de la nuit en NBA, celle de Shai Gilgeous-Alexander

Spurs @ Pacers : 123-113

Nets @ Wizards : 99-119

Nuggets @ Cavaliers : 108-113

Hawks @ Knicks : 111-99

Magic @ Bulls : 114-121

Hornets @ Bucks : 121-122

Trail Blazers @ Pelicans : 122-109

Kings @ Suns : 102-129

Thunder @ Warriors : 131-94

Grizzlies @ Lakers : 121-128

Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder roulent sur les Warriors !

- Le champion NBA en titre a encore déroulé ! Face à des Golden State Warriors privés de leurs stars, l'Oklahoma City Thunder l'a donc facilement emporté (131-94). Comme à son habitude, Shai Gilgeous-Alexander (30 points à 10/20 aux tirs, 7 passes décisives) a rapidement montré la voie à son équipe.

Avec un écart créé dès la fin du premier quart-temps, OKC a pu dérouler avec les belles performances de Chet Holmgren (15 points, 15 rebonds et 4 contres), Branden Carlson (15 points, 11 rebonds) ou encore Ajay Mitchell (11 points, 6 passes décisives).

Sans Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green, Golden State n'a pas réussi à résister. Le rookie Will Richard (13 points, 5 rebonds) a été l'une des rares satisfactions grâce à son impact défensif. OKC a ainsi enchaîné une 4ème victoire consécutive.

- Décevants ces dernières semaines, les Los Angeles Lakers ont relevé la tête face aux Memphis Grizzlies (128-121). Auteurs d'un bon début de match, les Angelenos ont gâché une avance de 15 points sans dégager une grande sérénité dans le jeu.

Sous l'impulsion de Jaren Jackson Jr (25 points) et de Ja Morant (16 points à 7/18 aux tirs, 11 passes décisives), les Grizzlies ont même pris les commandes de la partie. Mais dans le money-time, Los Angeles a pu compter sur le duo LeBron James (31 points, 9 rebonds, 6 passes décisives) - Luka Doncic (34 points, 8 passes décisives et 6 rebonds).

Le tandem a été décisif pour un run 12-2 déterminant. Il faut également noter l'impact du facteur X Jake LaRavia (21 points, 9 rebonds). Pour les Grizzlies, il s'agit d'une 3ème défaite consécutive.

Les Hawks surprennent les Knicks, Giannis décisif !

- A l'Est, les Atlanta Hawks ont créé la sensation en s'imposant sur le parquet des New York Knicks (111-99). Sans Trae Young, blessé, les Hawks ont pu compter sur le triple-double de Jalen Johnson (18 points, 11 passes décisives, 10 rebonds), qui a encore pris ses responsabilités.

Dans le sillage du jeune talent, Onyeka Okongwu (23 points, 9 rebonds) et Nickeil Alexander-Walker (23 points) ont également répondu présents. La défense des Hawks a été surtout excellente pour contenir Jalen Brunson (24 points à 10/23 aux tirs). Et les Knicks ont eu du mal à trouver des solutions sans Mitchell Robinson, Karl-Anthony Towns ou encore Josh Hart.

Trop maladroit (à l'image d'un Mikal Bridges en 7/19), New York a rapidement subi un écart au score et s'est contenté de limiter les dégâts. Concernant les Français, Zaccharie Risacher s'est plutôt bien débrouillé : 12 points et 5 rebonds en 22 minutes. Tout comme Guerschon Yabusele : 8 points et 4 rebonds en 15 minutes. Par contre, la soirée a été plus difficile pour Mohamed Diawara (0 points et 4 rebonds en 7 minutes mais aussi une belle passe dans le dos) et Pacôme Dadiet (0 point en 2 minutes).

- Dans une rencontre serrée, les Milwaukee Bucks ont arraché la victoire face aux Charlotte Hornets (122-121). Un succès signé Giannis Antetokounmpo (30 points, 10 rebonds, 5 passes décisives), auteur du alley-oop décisif dans les derniers instants.

Pourtant, les Hornets avaient réussi une belle entame dans le sillage de Kon Knueppel (26 points) et Miles Bridges (25 points). Mais Charlotte a petit à petit perdu son avance. En face, Giannis et Ryan Rollins (29 points) ont sonné la révolte. Et le duo Bobby Portis (20 points) - Kyle Kuzma (18 points) a été impactant en sortie de banc.

Dans un money-time disputé, les Bucks ont fait la différence par Antetokounmpo, qui a profité d'un service de Kevin Porter Jr pour donner ce succès aux siens. Dans la foulée, Brandon Miller a loupé l'opportunité de faire gagner les Hornets. A noter qu'il s'agit du 158ème match en NBA du Greek Freak avec au moins 30 points, 10 rebonds et 5 passes décisives. Un record dans l'histoire devant Oscar Robertson et Kareem Abdul-Jabbar.

POV: Watching an alley-oop from KPJ to Giannis for the win. pic.twitter.com/nbR34I47rQ — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 3, 2026

Les Spurs gagnent sans Wembanyama, les Nuggets chutent

- Sans Victor Wembanyama, blessé au genou, les San Antonio Spurs restent performants. La franchise texane s'est imposée sur le terrain des Indiana Pacers (123-113). Pour faire la différence, les Spurs ont pu se reposer sur De'Aaron Fox (24 points) et Stephon Castle (19 points à 6/17 aux tirs).

En sortie de banc, Dylan Harper (22 points) a également eu un rôle essentiel, tout comme Keldon Johson (16 points). En face, Pascal Siakam (23 points, 9 rebonds) a, comme souvent, tenu son rang. Mais le Camerounais a été bien trop seul dans un collectif défaillant. Andrew Nembhard (19 points) s'est aussi battu.

En contrôle dans le money-time, San Antonio a validé une victoire logique. Et sans le Français, les Spurs affichent donc un excellent bilan : 10-3. Pour Indiana, il s'agit de la 11ème défaite consécutive.

- Décimés, les Denver Nuggets ont logiquement chuté sur le parquet des Cleveland Cavaliers (108-113). Mais la franchise du Colorado a tout de même résisté. Sans surprise, Jamal Murray (34 points, 7 passes décisives, 6 rebonds) a tenté de porter son équipe.

Auteur de 28 de ses 34 points en première période, le Canadien s'est démené. Mais des joueurs comme Peyton Watson (21 points) et Tim Hardaway Jr (15 points) ont eu du mal à le seconder. Maladroit dans le 4ème quart-temps, Denver a encaissé un 24-11 décisif...

Pour obtenir cette victoire, Cleveland a encore été sauvé par un magnifique Donovan Mitchell (33 points, 6 rebonds, 5 passes décisives). En sortie de banc, De'Andre Hunter (16 points) a aussi eu un impact positif.

Chicago s'offre le Magic, les Suns confirment

- Les Chicago Bulls ont pris le meilleur sur l'Orlando Magic (121-114). Toujours sans Franz Wagner, la franchise floridienne a pourtant réalisé une bonne entame. Et Paolo Banchero (31 points) a été dominateur sur le plan offensif.

Alors qu'Anthony Black (18 points) et Wendell Carter Jr (13 points, 10 rebonds) l'ont bien épaulé, la défense du Magic a cependant déçu. Avec 17 de ses 21 points en seconde période, Matas Buzelis a sonné la révolte pour les Bulls.

Et en sortie de banc, le trio Kevin Huerter (20 points), Ayo Dosunmu (17 points), Patrick Williams (15 points) a également eu un apport positif. Avec en plus l'impact de Nikola Vucevic (17 points, 10 rebonds), Chicago a enchaîné une seconde victoire consécutive.

- A l'Ouest, les Sacramento Kings continuent de couler avec une 4ème défaite de suite. Cette fois-ci face aux Phoenix Suns (102-129). La franchise de l'Arizona a totalement maîtrisé les débats en creusant l'écart au fil de la partie.

Efficace dans le jeu, Devin Booker (33 points) a fait la différence malgré sa maladresse à longue distance (1/6). Autour de lui, Dillon Brooks (18 points), Mark Williams (15 points) ou encore Oso Ighodaro (15 points) ont également apporté.

En face, Keegan Murray (23 points) n'a pas démérité. Tout comme Russell Westbrook (17 points, 9 rebonds et 6 passes décisives). Mais les Kings ont encore été limités. A noter également le match mitigé de Maxime Raynaud : 6 points (à 3/7) et 5 rebonds en 25 minutes, puis surtout une blessure en fin de partie.

Deni Avdija toujours aussi fort, les Wizards dominent les Nets

- A l'extérieur, les Portland Trail Blazers ont battu les New Orleans Pelicans (122-109). Un succès signé Deni Avdija, décidément en grande forme. L'Israélien a compilé 34 points, 11 passes décisives et 7 rebonds pour porter son équipe vers la victoire.

Même si les Blazers ont créé l'écart dès le 2ème quart-temps, les Pelicans ont résisté grâce à un excellent Zion Williamson (35 points, 8 rebonds). Mais à l'exception de Karlo Matkovic (16 points) et Jeremiah Fears (18 points), le collectif de New Orleans a eu du mal à suivre.

A l'inverse, Avdija a été bien soutenu par Shaedon Sharpe (23 points), Caleb Love (22 points) ou encore Donovan Clingan (11 points, 15 rebonds). Les Pelicans enregistrent d'ailleurs une 6ème défaite consécutive.

LET EM KNOW, DC 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/UUFagTyOpV — Portland Trail Blazers (@trailblazers) January 3, 2026

- Enfin, dans un duel entre deux cancres à l'Est, les Washington Wizards ont dominé les Brooklyn Nets (119-99). Les Wizards ont rapidement pris le contrôle des débats et ont facilement maîtrisé les Nets.

A l'intérieur, Alexandre Sarr (19 points, 5 rebonds) a été dominateur. Et en sortie de banc, Justin Champagnie (20 points) a eu un bel impact. Même maladroit (2/8), Bilal Coulibaly (11 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions et 2 contres) a eu un apport positif.

En face, Nolan Traoré a eu l'opportunité de se montrer. En 26 minutes, le Français a ainsi compilé 12 points (4/7 aux tirs) et 5 passes décisives.

