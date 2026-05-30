Giannis Antetokounmpo, une option à oublier pour les Cavs ?

Malgré les récentes rumeurs, les Cleveland Cavaliers n'auraient pas l'intention de bouger pour Giannis Antetokounmpo.

Sans surprise, l'élimination des Cleveland Cavaliers en Playoffs a fait du bruit. Eliminée en Finale de la Conférence Est par les New York Knicks (0-4), la franchise de l'Ohio a immédiatement fait l'objet de rumeurs. Notamment avec Giannis Antetokounmpo.

Toujours sur le départ des Milwaukee Bucks, l'intérieur a été associé, à plusieurs reprises, aux Cavs. En février dernier, Cleveland a visiblement écarté la possibilité de recruter le Greek Freak pour éviter de sacrifier Evan Mobley.

Et selon les informations du journaliste Jake Fischer, la position des Cavs concernant Antetokounmpo n'a pas évolué. En effet, la direction de Cleveland a de sérieux doutes sur la viabilité d'un trade pour le Grec.

Pourquoi ? Car ce dernier, sous contrat jusqu'en 2027, ne semble pas enclin à s'engager sur le long terme dans l'Ohio. De plus, les dirigeants des Cavaliers croient toujours en Mobley. Il voit en lui un talent capable de prendre la relève de Donovan Mitchell sur le long terme.

Ainsi, dans l'immédiat, il n'est pas question de l'échanger, même pour Giannis Antetokounmpo. Est-ce vraiment le bon choix ? En attendant, Evan Mobley peut se sentir valorisé et apprécié.

Le scénario complètement fou qui enverrait Giannis et LeBron à Cleveland