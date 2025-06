Intérêt mutuel entre Giannis Antetokounmpo et les Raptors ?

Les Toronto Raptors sont présentés par les bookmakers comme l’une des franchises favorites sur le dossier Giannis Antetokounmpo. Le double MVP n’a pas demandé son transfert mais nombreux sont ceux qui l’imaginent réclamer son départ après une nouvelle sortie de route des Milwaukee Bucks au premier tour des playoffs. Un tel trade n’est pas simple à mettre en place et on peut imaginer que toutes les franchises seront intéressées.

Selon la presse de l’Ontario, les Raptors ont effectivement une carte à jouer. Ils seraient déterminés à faire venir une superstar cet été après avoir déjà récupéré Brandon Ingram en cours de saison dernière. Visiblement, l’intérêt serait réciproque puisque Giannis Antetokounmpo envisagerait lui aussi d’éventuellement jouer pour Toronto. Une rumeur à prendre clairement au conditionnel. Déjà parce que la source n’est pas complètement neutre.

Le journaliste de Toronto propose quatre picks et deux jeunes joueurs comme Ja’Kobe Walter ou Gradey Dick. C’est beaucoup trop faible pour convaincre les Bucks et ça montre une certaine déconnexion du marché. Même en ajoutant RJ Barrett, ça paraît très juste. L’avantage, c’est que les Raptors ont effectivement des jeunes stars – Milwaukee ne DOIT PAS faire ce trade sans mettre la main sur Scottie Barnes – et de nombreux tours de draft à proposer.