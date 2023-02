"Demain, je pense que je vais aller à Culver's. Je vais aller chercher 50 cheeseburgers et essayer d'en manger autant que je peux. Le reste, je le ferai manger à mon fils ou je le donnerai à mon chien." Même dans l'exceptionnel, Giannis Antetokounmpo reste "un homme simple".

Au cours de sa carrière, l'ailier des Milwaukee Bucks a pris l'habitude de fêter ses performances à plus de 50 points avec des commandes XXL dans un fast-food. Problème, à ce rythme, le Greek Freak va très bientôt frôler l'indigestion.

Car la nuit dernière, la superstar a encore affolé les compteurs pour permettre aux siens de renverser les Los Angeles Clippers (106-105). Ses statistiques : 54 points et 19 rebonds. Effrayant.

Giannis Antetokounmpo en feu

Plus impressionnant encore, le joueur de 28 ans a réalisé cette performance dans la difficulté. Pendant cette partie, la franchise du Wisconsin a accusé un retard de 21 points. Si d'autres joueurs, comme Wesley Matthews, ont joué un rôle majeur pour freiner Kawhi Leonard, Antetokounmpo a vraiment porté ses équipes sur ses épaules.

Dans le quatrième quart-temps, il a notamment marqué 20 de ses 54 points afin de faire la différence. Et bien évidemment, il ne s'agit pas d'une prestation isolée. Ces dernières semaines, le Grec a pris l'habitude d'affoler les compteurs.

Sur les 11 derniers matches, il a atteint ou dépassé la barre des 50 pions à trois reprises ! Il s'agit tout simplement d'un record dans l'histoire des Bucks sur une saison, à égalité avec un certain Kareem Abdul-Jabbar.

"C'est un grand compliment d'être là-haut avec Kareem. Mec, je n'ai jamais pensé que j'allais marquer 50 points en NBA quand j'ai été drafté. C'est un voyage fou et insensé", a apprécié Giannis Antetokounmpo.

Mais même plus globalement, le leader de Milwaukee, depuis son retour de blessure, affiche un niveau assez dingue. Sur ses 6 derniers matches, il tourne à 40,2 points et 14,5 rebonds de moyenne ! Des chiffres qui donnent sérieusement le tournis.

"Il est acharné. Il va se mettre en position pour nous aider à gagner. Peu importe nos besoins pour gagner, il va le faire. Il n'a peur de rien et ne lâche rien. C'est ce que vous avez vu à la fin du match", a admiré son coach Mike Budenholzer.

Et avec un tel rythme, Giannis redevient, petit à petit, un très sérieux candidat pour le titre de MVP.

Giannis croit toujours en son équipe et cite Bob l’éponge

Un MVP en puissance

Lors de la dernière MVP Race de Basket Session, Antetokounmpo occupait "seulement" la 4ème place. Un classement qui s'expliquait aussi par sa récente absence pour des douleurs au genou. Puis surtout, devant lui, Jayson Tatum, Luka Doncic et Nikola Jokic n'ont pas ralenti.

Mais depuis son come-back sur les parquets, Giannis a également accéléré. Au niveau du bilan collectif, les Bucks, sur une série de 6 victoires consécutives, reviennent sur les Celtics et les Nuggets. Et dans cette remontée, le natif d'Athènes impressionne, encore et encore.

Totalement de retour dans la course, Antetokounmpo, en poursuivant sur cette lancée, peut viser un troisième sacre après 2019 et 2020. Et il peut compter sur ses partenaires pour faire campagne en sa faveur.

"Je veux dire, vous avez un gars comme ça qui peut nous porter, il l'a fait pendant la majeure partie de la saison où il a joué. Il fait ça depuis des années, et chaque année il s'améliore. Je veux dire, nous aimons ça. Cela nous donne confiance parce que nous savons que quoi qu'il arrive nous sommes toujours dans le jeu parce que nous avons ce gars qui va continuer à venir, qui est implacable et qui ne fait que mettre son pied sur la pédale", a résumé Khris Middleton. "Il est incroyable, c’est le MVP", a simplement commenté Matthews.

En tout cas, sans même parler d'un trophée individuel, Milwaukee peut se frotter les mains avec un Giannis Antetokounmpo à ce niveau. Sans la moindre surprise, les Bucks s'imposent, dans son sillage, parmi les favoris pour le titre NBA.

Giannis Antetokounmpo, l’ennui élevé au rang d’art