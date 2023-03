Les Milwaukee Bucks ont encaissé une véritable gifle : une défaite, à domicile, face aux Boston Celtics (99-140). A l'approche des Playoffs, ce lourd revers, contre le plus sérieux rival à l'Est, pourrait laisser des traces chez Giannis Antetokounmpo et ses partenaires.

Ou au contraire, il peut aussi permettre une remise en question avant une montée en puissance. Alors que la formation du Wisconsin reste en tête de cette Conférence, le Grec a tenu à secouer son monde avant le début des hostilités en Playoffs.

"Nous savons ce qu'il en est. Ce n'est pas difficile à comprendre. Si vous n'êtes pas concentrés, si vous ne jouez pas dur, ils vont nous botter le cul. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas à s'inquiéter. Mais c'est un fait. Maintenant, vous avez ça en tête et c'est à nous de voir comment nous allons gérer ça. Allons-nous jouer de la même manière ? Si nous jouons de la même manière, nous aurons le même résultat. Nous devons changer certaines choses et être compétitifs. Il faut de la fierté", a réclamé Giannis Antetokounmpo en conférence de presse.

Il n'y a effectivement aucune raison de paniquer pour les Bucks. La récente dynamique (7 victoires - 3 défaites sur 10 derniers matches) est totalement correcte. L'équipe a encore la maîtrise de son destin pour conserver l'avantage du terrain sur l'ensemble des Playoffs.

Mais ce match doit permettre à Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers de passer un cap avant les Playoffs.

