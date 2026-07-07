Giannis Antetokounmpo sort de son silence : « J’avais peur de partir »

Dans une interview très personnelle, Giannis Antetokounmpo explique pourquoi quitter Milwaukee lui faisait peur et adresse un dernier message fort aux supporters des Bucks.

Il y a quelques heures, alors que son transfert vers le Heat est devenu officiel, Giannis Antetokounmpo est revenu avec beaucoup d'émotion sur son départ des Bucks dans une longue interview publiée sur sa chaîne YouTube. Le double MVP y explique que quitter Milwaukee n'a jamais été une décision évidente, bien au contraire.

Pendant treize saisons, Milwaukee a été bien plus qu'une franchise pour le Grec. C'est là qu'il est devenu champion NBA, double MVP, père de famille et l'un des plus grands joueurs de l'histoire des Bucks. Une attache qui a rendu son choix particulièrement difficile au moment d'accepter un nouveau défi avec le Heat.

« J'avais peur. J'avais peur du changement. J'avais peur que l'herbe ne soit pas plus verte ailleurs. Les gens m'aiment ici, ils me respectent ici et ils m'ont toujours permis d'être moi-même. J'avais peur de ne jamais retrouver ça ailleurs », confie Giannis.

S'il a finalement choisi de tourner la page, ce n'est pas par lassitude envers Milwaukee. L'intérieur explique avoir longtemps pesé le pour et le contre, partagé entre son attachement à la ville et son envie de retrouver les sommets de la NBA.

« Parfois, je me demandais si je n'attendais pas trop longtemps. Je regardais d'autres équipes aller loin en playoffs et je me disais que peut-être, ailleurs, j'aurais une meilleure chance de gagner un autre titre. J'avais peur qu'à 37 ou 38 ans, au moment de prendre ma retraite, je regrette de ne pas avoir pris ce risque. »

L'ancien leader des Bucks insiste d'ailleurs sur le fait que cette décision était bien différente de celle qu'il avait prise adolescent en quittant la Grèce pour poursuivre son rêve américain. À l'époque, il le faisait pour offrir une vie meilleure à sa famille. Aujourd'hui, tout était déjà construit à Milwaukee.

« Mes enfants vont dans une école formidable à deux minutes de la maison. Ma mère est heureuse ici. Ma femme est heureuse. Tout allait bien... mais je voulais aussi gagner. »

Malgré son départ, Giannis tient surtout à laisser un message aux supporters des Bucks. Plus que les trophées ou les statistiques, il espère qu'ils retiendront la manière dont il a représenté une ville ouvrière à laquelle il s'est toujours identifié.

« J'espère que les gens se souviendront davantage de ce que j'ai fait pour cette équipe et cette ville que de ce que certains peuvent dire aujourd'hui. Milwaukee est une ville de travailleurs. Des gens qui travaillent dur chaque jour et dépensent l'argent qu'ils ont gagné pour venir soutenir les Bucks. J'ai essayé d'être comme eux. De venir travailler tous les jours, de faire les tâches ingrates et de tout donner. »

Le nouveau joueur du Heat conclut avec une déclaration qui devrait rassurer les fans du Wisconsin malgré son transfert.

« Je veux que vous l'entendiez de ma bouche : Milwaukee sera toujours dans mon cœur. C'est chez moi. C'est ici que mes enfants sont nés. C'est cette ville qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Peu importe où je jouerai, Milwaukee sera toujours ma ville. »

Les priorités du Heat pour entourer Giannis se précisent