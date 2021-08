Giannis Antetokounmpo ému par un hommage de Thierry Henry

Thierry Henry est un grand fan de basket et de NBA. Giannis Antetokounmpo, lui, est un grand passionné de foot comme de nombreux gamins qui ont grandi en Europe. Alors, forcément, il était ému au moment où le "King" (celui d'Arsenal) lui a rendu hommage.

"Salut grand, je voulais juste te féliciter. Je me souviens que tu m'avais dit que tu deviendrai un champion un jour et que tu ferai tout pour y arriver. Et maintenant ça y est ! (...) Tu as finalement amené un titre à Milwaukee. Tu l'as annoncé et tu l'as fait !"

"Wow c'est fou, c'est incroyable mec. C'est vraiment incroyable. Je voulais être comme lui en grandissant. Mon père jouait au foot et je voulais être Thierry Henry. Ce message signifie beaucoup pour moi."