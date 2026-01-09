Giannis Antetokounmpo cash sur son avenir aux Bucks

Voilà une déclaration qui pourrait mal vieillir. Giannis Antetokounmpo a pris un risque en s’exprimant directement sur les rumeurs concernant son avenir en NBA. Alors que les Milwaukee Bucks occupent modeste 11eme place de la Conférence Est et ne semblent plus pouvoir lui offrir ce qu’il souhaite, à savoir être à la lutte pour le titre, le double-MVP a assuré qu’il ne demanderait JAMAIS son trade. Ni en cours de saison, ni l’été prochain, etc. Il s’est une fois de plus engagé verbalement à représenter la franchise du Wisconsin jusqu’à la fin de sa carrière.

« Il n’y aura jamais un moment où je dirai ‘je veux un trade.’ Ce n’est pas dans ma nature. Mon plan est de rester là toute ma carrière. S’ils ne veulent plus de moi… ce n’est pas moi qui commande. Je ne suis qu’un employé. Je ne vais nulle part ailleurs. Je suis investi dans cette équipe. Je veux l’aider à se relever, rester en forme et aider mes coéquipiers. Je veux gagner des matches. On a obtenu 4 victoires sur les 6 derniers matches. Il y en a encore plein d’autres devant nous et je suis concentré. Ma priorité est juste de rester en bonne santé.

Aujourd’hui, je suis dédié à mon équipe. Pas à 100% mais à 1000% envers mes coéquipiers, ma franchise et ma ville. Un million de pourcent. Je ne regarde ni à droite, ni à gauche. »

Son ton est tellement catégorique que cela rassurera une fois de plus les supporters des Bucks, en espérant qu’ils ne seront pas d’autant plus dévastés si jamais Giannis Antetokounmpo venait à changer d’avis. Parce que d’autres avant lui ont parfois tenu des discours similaires, même si pas forcément aussi profonds. Il indique déjà qu’un futur trade ne viendra pas de lui. Mais les dirigeants n’ont de toute façon pas l’intention de s’en séparer. Milwaukee ne contrôle pas la majorité de ses tours de draft sur les 5 prochaines années et l’organisation est plutôt concentrée sur le fait de rameuter des joueurs de talent autour de sa superstar.

Les Bucks ont gagné 13 des 23 matches disputés par le Grec, qui tourne à 29,5 points, 10 rebonds et 5,5 passes en 29 minutes cette saison.

