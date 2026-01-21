Les Warriors ne feront pas une De’Anthony Melton avec Jimmy Butler

Quand De’Anthony Melton s’est déchiré les ligaments du genou l’an dernier, les Golden State Warriors ont essayé de maximiser cette terrible nouvelle en transférant le contrat du joueur blessé aux Brooklyn Nets en l’échange de Dennis Schröder. L’Allemand a ensuite été inclus un peu plus tard dans le package qui a ramené Jimmy Butler dans la Bay. C’est désormais ce même Butler qui a subi la même blessure avant-hier, provoquant ainsi sa fin de saison et une absence de nombreux mois.

Le pire scénario est confirmé pour Jimmy Butler, saison terminée

Alors peut-on imaginer un scénario similaire que pour Melton ? Rappelons que, même si la situation est à peu près la même, les données sont particulièrement différentes : Jimmy Buckets a 37 ans et il touchera encore 56 millions la saison prochaine. Les Warriors pourraient essayer de l’envoyer vers une équipe qui a de l’espace sous le Cap et qui ne cherche pas à gagner, autrement dit les Brooklyn Nets, en ajoutant un ou plusieurs tours de draft pour récupérer par exemple Michael Porter Jr ou des contrats plus courts que ceux de Butler dans le but d’assainir les finances pour la saison prochaine.

« Ce n’est pas ma vision », assure le GM Mike Dunleavy. « Je le vois revenir l’an prochain et nous donner un boost en cours de saison, comme lorsqu’il est arrivé en février dernier. Il a un style de jeu qui devrait lui permettre de durer en NBA avec sa physicalité, sa compréhension de ce qui se passe sur le terrain. »

Jimmy Butler tournait encore autour des 20 points par match cette saison mais il est tout de même sur la pente descendante de sa carrière, au moins physiquement. Les Warriors auront de toute façon probablement du mal à s’en séparer. Il faut espérer maintenir qu’il puisse se remettre correctement et revenir à un niveau proche de celui qui était le sien lorsqu’il retrouvera les parquets en 2027. En attendant, Steve Kerr n’a pas d’autres choix que de relancer Jonathan Kuminga.

Le Congolais a été très bon en marquant 20 points en sortie de banc hier, sur un petit temps de jeu. Dunleavy s’est d’ailleurs exprimé sur la demande de transfert de son jeune joueur en rappelant que « pour qu’il y ait une demande, il faut qu’il y ait un marché. » Sympa, la petite pique gratuite.