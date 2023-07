Les Warriors veulent “absolument gagner”, quitte à sacrifier l’avenir

Jouer le titre tout en préparant l’avenir est un défi relevé. C’est peut-être même impossible. Voilà pourquoi les Warriors, que l’on imaginait encore récemment jouer sur les deux tableaux, ont abandonné cette idée. Selon leur propriétaire, Joe Lacob, ils n’ont d’ailleurs jamais eu l’intention de le faire.

« Il n’y a pas deux timelines. Ce n’a jamais été le cas, ça ne l’est toujours pas et ça ne le sera jamais. Il n’y a qu’une seule timeline, et elle consiste chaque année à mettre le meilleur produit sur le terrain, à avoir la meilleure équipe, à être aussi compétitif que possible pour gagner un titre », a expliqué Lacob au Mercury News.

L’intersaison de Golden State appuie clairement ses propos. Mike Dunleavy Jr, le nouveau General Manager de l’équipe, n’aurait pas pu être plus transparent dans sa démarche. Le transfert de Jordan Poole à Washington en échange de Chris Paul dit tout de ses intentions.

Le meneur, 12 fois All-Star, constitue sans aucun doute un renfort de choix pour l’exercice 2023-2024. Mais à 38 ans et avec un salaire non garanti la saison suivante, « CP3 » n’a aucune réelle perspective d’avenir dans la Baie.

« Nous devions changer quelque chose. Il s’agit d’une décision à court terme, mais Chris Paul est un fabuleux Hall of Famer qui va certainement aider notre second unit, ou aider notre first unit s’il y joue. Où qu’il joue, c’est un gars formidable », a assuré Joe Lacob, refusant de se risquer à statuer sur le rôle du « Point God ». « C’est aux entraîneurs de décider. Je suis sûr qu’ils en parlent, mais qui sait ? Il pourrait être titulaire, ou non… Le but est d’avoir beaucoup de talent sur le terrain et de voir ce qui se passe. Qui commence n’a pas vraiment d’importance de toute façon, ce qui compte c’est qui termine le match », a-t-il continué.

Le Big Three des Warriors et Steve Kerr, les mots forts du patron

Champions NBA en 2022, les Warriors ont montré qu’ils étaient encore redoutables. Le trio composé de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green visera l’année prochaine un cinquième titre. L’équipe vieillit et atteindra nécessairement, à un certain point, ses limites. Mais la franchise a l’intention de tout donner jusqu’à se heurter à ce plafond.

« Nous pouvons être bons pendant plusieurs années, pas seulement une, mais nous voulons absolument gagner. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous allons avoir une masse salariale énorme cette année, la plus importante de l’histoire de la NBA, et nous essayons de gagner », a souligné Lacob.

