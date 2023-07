Le patron des Golden State Warriors Joe Lacob a été clair sur ses intentions avec le Big Three et l'entraîneur Steve Kerr.

Avec le départ de Bob Myers, les Golden State Warriors ont connu un changement majeur cet été. Mais les Californiens ont tout de même choisi une forme de continuité. Avec bien évidemment la prolongation pour 4 ans de Draymond Green.

Le projet reste donc de construire autour du Big Three Stephen Curry, Klay Thompson et Green. Le tout sous la direction de l'entraîneur Steve Kerr. Pour l'avenir, le boss des Dubs Joe Lacob veut aller au bout de ce projet.

Avec des mots forts alors que Thompson et Kerr se trouvent liés jusqu'en 2024.

"Il est certain que nous aimerions que Steph, Draymond et Klay prennent leur retraite en tant que Warriors. C'est mon objectif, notre objectif, et je pense qu'il y a de bonnes chances que cela se produise.

Le contrat de Steve ? Nous aurons ces discussions bientôt, j'en suis sûr. Steve aime être l'entraîneur des Warriors, j'aime Steve, nous aimons Steve et je suis sûr que nous trouverons une solution", a confié Joe Lacob pour le Bay Area News Group.

Le dossier Klay Thompson sera à suivre avec une grande attention. Car éligible à une prolongation, l'arrière s'attend visiblement à une offre XXL. Et il sera intéressant de voir si les Warriors sont vraiment prêts à lui offrir un tel deal...

Chris Paul, le boss des Warriors voulait un changement majeur