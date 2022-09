Goran Dragic pense que Luka Doncic peut dépasser Michael Jordan

La carrière de Luka Doncic est partie sur un train d’enfer. Très précoce, le Slovène a déjà gagné l’Euroleague (en étant élu MVP), l’Eurobasket ou encore le championnat espagnol. C’est déjà un All-Star et l’un des meilleurs basketteurs de la planète à seulement 23 ans. Il bat record sur record et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne prenne le contrôle de la NBA.

Alors jusqu’où peut-il aller ? Combien de titres ou de trophées individuels va-t-il récolter ? Le génie des Dallas Mavericks semble en mesure de s’affirmer comme l’un des plus grands basketteurs de son époque. Et peut-être même encore plus selon son coéquipier Goran Dragic.

« Il a seulement 23 ans et il joue déjà comme un vétéran. Il pourrait marquer 40 points à chaque match. Je ne sais pas quoi dire de plus à propos de Luka, c’est comme si c’était un astronaute. Il est grand, il dicte son rythme, il peut shooter, passer, prendre des rebonds. Je pense qu’il peut devenir le meilleur joueur de tous les temps. Il est encore jeune et s’il parvient à rester en bonne santé, il sera peut-être le GOAT d’ici la fin de sa carrière. »

Sacrée prédiction. Mais avec Luka Doncic, tout semble possible.