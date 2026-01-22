GRANDE BRADERIE de début d’année : des Mooks à prix cadeau !

Cette semaine, on voulait prendre deux minutes pour vous parler franchement.

Début d’année oblige, chez REVERSE, on fait un peu de ménage. Littéralement. L’entrepôt est plein, les cartons s’empilent, et comme beaucoup de médias indépendants, on a aussi besoin de trésorerie pour attaquer l’année dans de bonnes conditions.

On est aussi parfaitement conscients d’une chose : les temps sont durs pour tout le monde. Les budgets sont serrés, chacun fait plus attention à ses dépenses, et c’est une réalité que l’on partage nous aussi. C’est d’ailleurs aussi pour ça qu’on a voulu faire cette opération de la bonne manière.

On lance donc une grande braderie de début d’année, avec de très gros discounts sur une sélection de Mooks. Pas parce qu’ils valent moins. Pas parce qu’on brade notre travail. Mais parce qu’on a besoin de faire de la place, de nous donner de l’air… et aussi de permettre à ceux qui le souhaitent de mettre la main sur un produit vraiment qualitatif à un prix très accessible.

Proposer certains Mooks à moins de 10€, c’est aussi une façon de dire que même quand on ne peut pas mettre plus, on peut quand même accéder à un bel objet, pensé et fabriqué avec exigence.

Attention toutefois : l’opération ne dure que 5 jours, et une fois les stocks écoulés, il n’y aura pas de réassort.

On le dit souvent, mais c’est important de le rappeler : le meilleur moyen de soutenir BasketSession et REVERSE, ce n’est pas de liker un post ou de partager un tweet (même si c'est déjà cool ^^). C’est d’acheter nos Mooks ou de s’abonner. C’est ce qui nous permet concrètement de continuer à produire des livres exigeants, à suivre l’actu NBA au quotidien sur BS, et à faire vivre tous nos podcasts, jour après jour.

Si vous aviez un Mook en tête depuis un moment, ou si vous vouliez simplement nous donner un coup de main, c’est clairement le bon moment 😉

Merci pour votre soutien et bonne braderie !