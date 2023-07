Grant Williams a vite compris que les Celtics ne le voulaient plus…

Sur cette intersaison, Grant Williams a quitté les Boston Celtics pour les Dallas Mavericks. Agent libre protégé sur cette Free Agency, l'intérieur a débarqué chez les Texans contre plusieurs choix au second tour de la Draft. Avec à la clé un contrat à 53 millions de dollars sur 4 ans.

Et lors de cette période, le talent de 24 ans a rapidement compris que son avenir allait s'écrire loin du Massachussetts. Au terme d'un exercice mitigé, le natif de Houston ne figurait plus dans les plans des dirigeants des Celtics.

Avant même l'arrivée de Kristaps Porzingis, Williams se sentait d'ailleurs déjà fixé sur son sort.

"Je l'ai bien compris dès le départ. Je pense que même avant le début de la Free Agency, avant le trade pour Kristaps, je me disais que je n'allais probablement pas revenir. Mon rôle a été un peu réduit au cours de la dernière année.

Et avec un retour, ma situation allait être similaire. Et puis avec l'arrivée de Kristaps, j'avais la garantie à 100% de bouger", a raconté Grant Williams pour le podcast The Old Man and The Three.

Sur le plan personnel, Grant Williams avait probablement besoin d'un nouveau départ pour se relancer. Et les Mavs, autour du duo Luka Doncic - Kyrie Irving, représentent une belle opportunité.

Grant Williams se livre sur son départ à Dallas : “C’était très difficile”