Gros coup dur pour les Sixers avec Tyrese Maxey

Philadelphie perd son moteur offensif. Tyrese Maxey s’est blessé au doigt et les examens ont confirmé un problème plus sérieux que prévu.

Les mauvaises nouvelles continuent de s’accumuler pour les Philadelphia 76ers. La franchise a annoncé que Tyrese Maxey souffrait d’une blessure au tendon du petit doigt de la main droite et qu’il serait réévalué dans environ trois semaines.

Le meneur All-Star s’est blessé dans les dernières secondes de la défaite face aux Hawks samedi. À 16 secondes de la fin, Maxey est entré en collision avec son coéquipier Adem Bona et s’est immédiatement tenu la main droite avant de rentrer directement au vestiaire.

Les premiers examens avaient pourtant laissé espérer un moindre mal. Les radios et l’IRM n’ont révélé aucune fracture, mais l’arrière des Sixers a ensuite passé des examens complémentaires et consulté plusieurs spécialistes de la main, qui ont finalement diagnostiqué une lésion du tendon.

L’entraîneur Nick Nurse avait expliqué dès le lendemain que le joueur devait poursuivre les examens pour déterminer la marche à suivre. « Il va voir des spécialistes de la main pour comprendre ce qu’il faut faire ensuite. »

Cette absence tombe mal pour Philadelphie. Maxey réalise la meilleure saison de sa carrière avec 29 points, 6,7 passes et 4,1 rebonds de moyenne, tout en étant l’un des joueurs les plus utilisés de la ligue.

Dans une équipe déjà secouée par les absences et les résultats irréguliers, perdre son principal créateur offensif pendant plusieurs semaines pourrait peser lourd. Les Sixers occupent actuellement la 8e place de la conférence Est, en pleine bataille pour rester dans la course au play-in.

Les Sixers se ridiculisent avec une énorme bourde sur le Jumbotron