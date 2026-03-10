Les Sixers se ridiculisent avec une énorme bourde sur le Jumbotron

Pendant le match contre les Cavaliers, les fans ont vu apparaître une image très étrange sur le Jumbotron de Philadelphie…

La soirée était déjà compliquée pour les Philadelphia 76ers, décimés par les blessures et largement dominés par les Cleveland Cavaliers. Mais au milieu de ce match à sens unique, la franchise de Pennsylvanie a réussi à ajouter une touche de gêne supplémentaire… directement sur son propre écran géant.

Lors de la présentation du cinq de départ à la salle, le Jumbotron des Sixers a affiché un visuel censé montrer Cameron Payne, titularisé à la mène pour pallier les nombreuses absences. Le problème ? La photo affichée n’était pas celle de Payne.

À la place, les fans ont vu apparaître… Jared McCain.

Une erreur un peu embarrassante puisque McCain n’est plus un joueur de Philadelphie depuis qu'il a été transféré au Thunder d’Oklahoma City lors de la dernière trade deadline, ce qui rend la confusion encore plus gênante pour l’équipe en charge des visuels.

Une soirée déjà compliquée pour Philadelphie

La bourde du Jumbotron a résumé malgré elle la situation actuelle des Sixers. L’équipe se présentait face à Cleveland avec un effectif très amoindri : Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe et Paul George (soit leurs 4 meilleurs joueurs) étaient notamment absents, laissant Philadelphie avec une rotation largement bricolée.

Sans surprise, les Cavaliers ont profité de l’occasion pour s’imposer 115-101, dans un match qui n’a jamais vraiment semblé à la portée des Sixers.

Dans ce contexte, revoir apparaître le visage de Jared McCain sur l’écran géant n’a pas manqué de faire réagir certains observateurs. Le jeune arrière, très apprécié des fans lors de son passage éclair à Philadelphie, aurait probablement pu apporter un peu de profondeur dans un effectif aujourd’hui décimé par les blessures.

